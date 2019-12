Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : on fait péter le champagne avec Embiid et Kemba le 31 !

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Chaque année c’est la même chose. Tu vois les choses en grand avec tes potes mais à part quelques bises échangées devant Patrick Sébastien à minuit, rien ne se passe le soir du 31. Alors pour ne pas être déçu cette fois-ci, tu t’es promis de ne faire aucun plan pour le Réveillon et tu as eu raison. Il y a peut-être même moyen que ce soit ta meilleure résolution de l’année 2019. Car au lieu de causer de la pluie et du beau temps avec des inconnus se trouvant à la même soirée que toi en sirotant du mousseux tiède, tu as fait le choix de rester confortablement au chaud pour suivre la nouvelle mixtape de Joel Embiid contre les Pacers en direct à partir de 21h. Pour les sentimentaux, Kemba Walker retournera sur la terre de ses anciens exploits au même moment. De quoi se hyper tout-e seul-e jusqu’à minuit, lâcher sa petit larmichette et ça te laisse même le temps de rejoindre tout le monde quand ça va vraiment commencer à s’ambiancer sur le dance floor. Alors un petit conseil : discrétion maximale sur tes plans car sinon c’est ta baraque qui risque d’exploser quand tout le monde va vouloir se ramener chez toi pour mater les match au calme.

Dans la nuit du lundi 30 décembre

Minnesota Timberwolves – Brooklyn Nets à 2h (beIN 1)

Chicago Bulls – Milwaukee Bucks à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 31 décembre

Indiana Pacers – Philadelphie Sixers à 21h (beIN 1)

Charlotte Hornets – Boston Celtics à 21h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 1er janvier

Orlando Magic – Washington Wizards à 0h (beIN 1)

Milwaukee Bucks – Minnesota Timberwolves à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 2 janvier

Toronto Raptors – Miami Heat à 1h30 (beIN 7)

Brooklyn Nets – Dallas Mavericks à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 3 janvier

Boston Celtics – Atlanta Hawks à 1h (beIN 4)

Philadelphia Sixers – Houston Rockets à 2h (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 4 janvier

Los Angeles Clippers – Memphis Grizzlies à 21h30 (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 5 janvier

Los Angeles Clippers – New York Knicks à 21h30 (beIN 3)

Los Angeles Lakers – Detroit Pistonts à 4h (beIN 4)

On imprime gentiment le programme, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…