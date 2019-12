NBA 2K20 – Châteauroux TrashTalkers S02E01 : ils sont de retour !

Vous les attendiez, vous les vouliez, ils sont enfin de retour ! Les Châteauroux TrashTalkers sont là, prêts à terrasser la concurrence, en espérant compter sur les talents (ou pas) de leur trois managers. Alors, ça passe ou ça casse pour cette fois ? La réponse tout de suite.

Ils avaient fait la tendance de l’été 2018, en réalisant notamment la reconstruction du siècle en l’espace de quelques semaines. Installés à Châteauroux, les TrashTalkers espéraient se faire un nom en NBA, mais ils ont fait encore mieux que ça. Menés par Jimmy Butler, Bam Adebayo, Montrezl Harrell et toute une bande de grands malades, les boys de TTC ont remporté le titre face aux Warriors… en étant menés 3-1 en Finales ! Un exploit hors-normes, qui a forcément mené à une cuite mémorable du coaching staff, qui a elle-même mené à des réflexions diverses et variées. Peut-on repartir à l’aventure ? Et si oui, avec quels joueurs tenter de remporter une nouvelle bague ? Les cloches sont-elles assez grosses sur nos shorts ? Tant d’interrogations face auxquelles le management de Châteauroux va devoir bomber le torse, car il y a du boulot et pas qu’un peu ! Sans plus attendre, voici l’épisode 1 de la nouvelle story des TrashTalkers, en espérant foncer doucement mais sûrement vers le Larry O’Brien Trophy…

Vous connaissez le mode d’emploi : vidéo, sourire, et hommage à la plus belle des franchises !

Source image : montage pour TrashTalk par Léonce Barbezieux