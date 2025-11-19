Programme NBA : Kevin Durant rend visite à Donovan Mitchell à 1h
Le 19 nov. 2025 à 19:01 par Hisham Grégoire
Neuf matchs sont au programme cette nuit en NBA. Les Cavaliers affrontent les Rockets à 1h. Les Sixers affrontent des Raptors très en forme ces temps-ci. Coup d’œil sur une nouvelle soirée de NBA !
Le programme NBA de la nuit
- 1h : Cavaliers – Rockets
- 1h : Pacers – Hornets
- 1h : Sixers – Raptors
- 1h30 : Heat – Warriors
- 2h : Wolves – Wizards
- 2h : Pelicans – Nuggets
- 2h : Thunder – Kings
- 3h30 : Mavericks – Knicks
- 4h : Blazers – Bulls
Le match à ne pas rater : Cavaliers – Rockets
Kevin Durant et les Rockets sont sur 4 victoires consécutives avant leur déplacement dans l’Ohio. En cas de victoire et de défaite de Denver face aux Pelicans (peu probable on est d’accord), ils pourraient prendre la deuxième place à l’Ouest derrière l’intouchable Thunder.
Cleveland, deuxième de l’Est, n’a pas envie de trop se détacher des Pistons et voudra assurer, à la maison.
Le reste du programme :
- Les Raptors vont-ils décrocher un 5e succès consécutif face aux Sixers ?
- Pacers – Hornets, passez votre chemin.
- Le retour de Jimmy Butler à Miami (s’il joue).
- Duel de Français entre les Wolves et les Wizards.
- Combien vont en prendre les Pelicans face au Joker ?
- Le Thunder reçoit les Kings, attention boucherie.
- Jalen Brunson (s’il est en tenue) rend visite à son ancienne maison.
- Les Taureaux se déplacent à Portland.
Les Français en lice :
- Moussa Diabaté défie les Pacers.
- Rudy Gobert et Joan Beringer reçoivent Alex Sarr (incertain) et Bilal Coulibaly
- Ousmane Dieng et Maxime Raynaud s’affrontent sur le parquet ou depuis le banc ?
- Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara affrontent Cooper Flagg (s’il joue).
- Rayan Rupert et Sidy Cissoko affrontent Noa Essengue, de retour de G-League