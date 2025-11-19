Programme NBA : Kevin Durant rend visite à Donovan Mitchell à 1h

Neuf matchs sont au programme cette nuit en NBA. Les Cavaliers affrontent les Rockets à 1h. Les Sixers affrontent des Raptors très en forme ces temps-ci. Coup d’œil sur une nouvelle soirée de NBA !

Le programme NBA de la nuit

1h : Cavaliers – Rockets

1h : Pacers – Hornets

1h : Sixers – Raptors

1h30 : Heat – Warriors

2h : Wolves – Wizards

2h : Pelicans – Nuggets

2h : Thunder – Kings

3h30 : Mavericks – Knicks

4h : Blazers – Bulls

Le match à ne pas rater : Cavaliers – Rockets

Kevin Durant et les Rockets sont sur 4 victoires consécutives avant leur déplacement dans l’Ohio. En cas de victoire et de défaite de Denver face aux Pelicans (peu probable on est d’accord), ils pourraient prendre la deuxième place à l’Ouest derrière l’intouchable Thunder.

Cleveland, deuxième de l’Est, n’a pas envie de trop se détacher des Pistons et voudra assurer, à la maison.

Le reste du programme :

Les Raptors vont-ils décrocher un 5e succès consécutif face aux Sixers ?

Pacers – Hornets, passez votre chemin.

Le retour de Jimmy Butler à Miami (s’il joue).

Duel de Français entre les Wolves et les Wizards.

Combien vont en prendre les Pelicans face au Joker ?

Le Thunder reçoit les Kings, attention boucherie.

Jalen Brunson (s’il est en tenue) rend visite à son ancienne maison.

Les Taureaux se déplacent à Portland.

Les Français en lice :

Moussa Diabaté défie les Pacers.

Rudy Gobert et Joan Beringer reçoivent Alex Sarr (incertain) et Bilal Coulibaly

Ousmane Dieng et Maxime Raynaud s’affrontent sur le parquet ou depuis le banc ?

Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara affrontent Cooper Flagg (s’il joue).

Rayan Rupert et Sidy Cissoko affrontent Noa Essengue, de retour de G-League

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici