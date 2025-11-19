TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
News NBA

Programme NBA : Kevin Durant rend visite à Donovan Mitchell à 1h

Le 19 nov. 2025 à 19:01 par Hisham Grégoire

Kevin Durant et Alperen Sengun Rockets
Source image : Youtube

Neuf matchs sont au programme cette nuit en NBA. Les Cavaliers affrontent les Rockets à 1h. Les Sixers affrontent des Raptors très en forme ces temps-ci. Coup d’œil sur une nouvelle soirée de NBA !

Le programme NBA de la nuit

  • 1h : Cavaliers – Rockets
  • 1h : Pacers – Hornets
  • 1h : Sixers – Raptors
  • 1h30 : Heat – Warriors
  • 2h : Wolves – Wizards
  • 2h : Pelicans – Nuggets
  • 2h : Thunder – Kings
  • 3h30 : Mavericks – Knicks
  • 4h : Blazers – Bulls

Le match à ne pas rater : Cavaliers – Rockets

Kevin Durant et les Rockets sont sur 4 victoires consécutives avant leur déplacement dans l’Ohio. En cas de victoire et de défaite de Denver face aux Pelicans (peu probable on est d’accord), ils pourraient prendre la deuxième place à l’Ouest derrière l’intouchable Thunder.

Cleveland, deuxième de l’Est, n’a pas envie de trop se détacher des Pistons et voudra assurer, à la maison.

Le reste du programme :

  • Les Raptors vont-ils décrocher un 5e succès consécutif face aux Sixers ?
  • Pacers – Hornets, passez votre chemin.
  • Le retour de Jimmy Butler à Miami (s’il joue).
  • Duel de Français entre les Wolves et les Wizards.
  • Combien vont en prendre les Pelicans face au Joker ?
  • Le Thunder reçoit les Kings, attention boucherie.
  • Jalen Brunson (s’il est en tenue) rend visite à son ancienne maison.
  • Les Taureaux se déplacent à Portland.

Les Français en lice :

  • Moussa Diabaté défie les Pacers.
  • Rudy Gobert et Joan Beringer reçoivent Alex Sarr (incertain) et Bilal Coulibaly
  • Ousmane Dieng et Maxime Raynaud s’affrontent sur le parquet ou depuis le banc ?
  • Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara affrontent Cooper Flagg (s’il joue).
  • Rayan Rupert et Sidy Cissoko affrontent Noa Essengue, de retour de G-League

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici

Tags : donovan mitchell, Kevin Durant, le programme de la nuit
Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023