Après la prolongation de Luka Doncic, les Los Angeles Lakers ont un nouveau dossier prioritaire : celui d’Austin Reaves. L’arrière pourrait bientôt signer un nouveau contrat en Californie dont le montant sera probablement supérieur à 30 millions de dollars par an.

Depuis le début de sa carrière en NBA, Austin Reaves est la belle histoire des Los Angeles Lakers. Non-drafté, il a progressé saison après saison jusqu’à devenir le troisième meilleur joueur de l’équipe derrière les intouchables LeBron James et Luka Doncic.

Pour récompenser cette ascension, les propriétaires des Angelinos pourraient bien faire chauffer la carte bleue. Plusieurs sources du Front Office et un dirigeant ont dévoilé à ESPN que l’arrière devrait prolonger avec les pourpre et or pour plus de 30 millions de dollars par saison.

Austin Reaves is reportedly expected to command more than $30 million per year on his next contract, per ESPN

“‘I think he will get $30 [million] plus,’ one executive told ESPN, echoing multiple front office sources who were asked about the next deal Reaves could command. The… pic.twitter.com/z4sonVQCl8

— NBACentral (@TheDunkCentral) August 6, 2025

Austin Reaves a encore une année garantie sur son contrat et une autre en Player Option qu’il ne prendra vraisemblablement pas. La saison dernière, il a passé un nouveau cap en dépassant les 20 points de moyenne par matchs pour la première fois de sa carrière.

Source texte : ESPN