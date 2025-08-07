WNBA : A’ja Wilson trop forte pour les Valkyries

Une seule rencontre en WNBA cette nuit, et un résumé rapide de l’action de la soirée avant une journée plus conséquente sur les parquets ce soir. Allez, zé barti.

Le résultat de la nuit

Un match une nouvelle fois marqué par A’ja Wilson, qui a dominé les débats (27 points, 7 rebonds, 3 passes, 2 contres, 2 interceptions, 8/11 au tir). La star des Aces a été décisive tout au long de la partie et particulièrement en fin de rencontre, avec des lancers primés qui ont permis d’asseoir définitivement la victoire de Las Vegas. Les Valkyries, à domicile, ont pris un éclat dans le 3e quart-temps avant de tenter une remontée, malheureusement en vain.

A’ja Wilson delivered another all-around performance to lift the @lvaces past the Valkyries:

♠️ 27 PTS

♠️ 7 REB

♠️ 3 AST

♠️ 2 STL

♠️ 2 BLK#WelcometotheW pic.twitter.com/RC8OIt1w07

— WNBA (@WNBA) August 7, 2025



Côté tricolores, Janelle Salaün termine à 13 points, 3 passes, 3 rebonds, 1 interception à 4/11 au tir. Du côté du banc, Carla Leite aligne 11 points, 3 rebonds, 2 passes et 2 interceptions à 4/12 au tir. Un peu plus compliqué pour Iliana Rupert, qui termine à 2 points et 1 rebond, à 1/2 au tir.

Le programme du soir