WNBA : A’ja Wilson trop forte pour les Valkyries
Le 07 août 2025 à 09:40 par Timéo Gomes
Une seule rencontre en WNBA cette nuit, et un résumé rapide de l’action de la soirée avant une journée plus conséquente sur les parquets ce soir. Allez, zé barti.
Le résultat de la nuit
- Golden State Valkyries – Las Vegas Aces : 72-78
Un match une nouvelle fois marqué par A’ja Wilson, qui a dominé les débats (27 points, 7 rebonds, 3 passes, 2 contres, 2 interceptions, 8/11 au tir). La star des Aces a été décisive tout au long de la partie et particulièrement en fin de rencontre, avec des lancers primés qui ont permis d’asseoir définitivement la victoire de Las Vegas. Les Valkyries, à domicile, ont pris un éclat dans le 3e quart-temps avant de tenter une remontée, malheureusement en vain.
A’ja Wilson delivered another all-around performance to lift the @lvaces past the Valkyries:
♠️ 27 PTS
♠️ 7 REB
♠️ 3 AST
♠️ 2 STL
♠️ 2 BLK#WelcometotheW pic.twitter.com/RC8OIt1w07
— WNBA (@WNBA) August 7, 2025
Côté tricolores, Janelle Salaün termine à 13 points, 3 passes, 3 rebonds, 1 interception à 4/11 au tir. Du côté du banc, Carla Leite aligne 11 points, 3 rebonds, 2 passes et 2 interceptions à 4/12 au tir. Un peu plus compliqué pour Iliana Rupert, qui termine à 2 points et 1 rebond, à 1/2 au tir.
Le programme du soir
- 2h : Chicago Sky – Atlanta Dream
- 4h : Los Angeles Sparks – Connecticut Sun
- 4h : Phoenix Mercury – Indiana Fever