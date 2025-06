Andre Drummond active sa player option et reste chez les Sixers

Andre Drummond ne testera pas le marché cet été et reste chez les Sixers en activant sa player option à 5 millions de dollars. En espérant que cette année il puisse VRAIMENT être le backup de Joel Embiid.

Après l’arrivée de V.J. Edgecombe à la Draft, il y a encore du mouvement à Philadelphie, ou plutôt de la continuité. Andre Drummond vient d’officiellement activer sa player option et reste donc chez les Sixers. Il sera payé 5 millions de dollars sur la saison 2025-26.

Philadelphia 76ers center Andre Drummond has picked up his $5 million player option for the 2025-26 season, sources tell ESPN.

L’ancien pivot des Pistons joue donc la sûreté, et au vu de la saison passée, on peut le comprendre. Seulement 40 matchs disputés sur une année jonchée de blessures pour Dédé, mais aussi pour ses coéquipiers.

Lui qui était destiné à être la doublure de Joel Embiid, s’est en fait retrouvé titulaire sur plus de la moitié des rencontres où il était présent, en raison des nombreuses absences de Jojo. Il ne faisait pas bon être un pivot en Pennsylvanie cette année.

Alors on retente l’expérience en espérant avoir plus de réussite cette fois-ci (pas difficile). Sur le papier, Philly reste un effectif avec du potentiel, et dans une Conférence Est ultra ouverte l’an prochain, ça pourrait bien être l’une des “surprises” de la saison.

