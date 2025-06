Top 10 : nos chouchous de la Draft 2025 ! Apéro TrashTalk

La Draft NBA, c’est dans une semaine ! L’événement le plus attendu de l’année par les prospects est là, et 59 d’entre eux vont voir leur vie changer mercredi et jeudi prochain. Bastien et Alex se sont donc posés pour discuter longuement de leur jeunes pépites préférées et, par la même occasion, pour vous les présenter. Vous connaissez la formule : un petit verre bien frais, et on s’installe devant l’Apéro TrashTalk !