C’est parti ! Pendant 30 jours, la rédaction de TrashTalk va revenir sur la saison 2024-25 d’une des franchises NBA. On part maintenant pour la capitale de la Californie, à Sacramento, pour faire un état des lieux pas folichon de cette saison qui ressemble à beaucoup d’autres saisons de ces dernières années.

Ce que TrashTalk avait annoncé

45 victoires et une 7e place à l’Est synonyme de Play-in pour Alex, 47 wins et une qualification directe en Playoffs pour Bastien. De belles additions sur l’intersaison avec une équipe qui a de la gueule sur le papier, et un collectif qui peut encore casser pas mal de bouches à l’Ouest, mais tout de même son lot d’incertitudes sur les lignes arrières. Normalement, on devrait voir les Kings en bonne compagnie au printemps 2025.

Ce qu’il s’est vraiment passé

40 victoires et 42 défaites pour les Violets, une saison qui ne s’est pas si mal passée que ça, mais qui s’est moins bien finie qu’espéré à Sac-Town, puisque le Play-in a eu raison de cette équipe. La lumière violette n’a pas été allumée si souvent que ça.

L’arrivée de DeMar DeRozan a apporté pas mal d’expérience et de clutchitude mais n’a pas résolu les problèmes de spacing des Kings. Les difficultés ont été nombreuses cette saison, et ne sont pas que du fait de l’ancien des Bulls. Malheureusement, elles ont fait pas mal de dégâts et un grand ménage chez les Rois.

Tout d’abord, Mike Brown a très vite été limogé par ses dirigeants, faisant vite les frais d’une saison qui n’a pas démarré sur les chapeaux de roue. Doug Christie, un ancien de la maison, a assuré la suite, avec de bons débuts mais une fluctuation qui n’a jamais permis à la team de réellement décoller.

En voyant le bateau naviguer en eaux troubles, un membre éminent de la communauté Kings a également décidé de faire chemin à part, il s’agit de De’Aaron Fox, qui a demandé son transfert loin de Sacramento et qui a finalement atterri aux Spurs avec notre Wemby national. Dans le même temps, les Kings récupèrent Zach LaVine et reforment une faction des Bulls. Pas le meilleur des moyens quand on veut gagner des matchs.

En soit, le collectif désormais porté par Domantas Sabonis se hisse quand même jusqu’au Play-in, tout ça pour perdre contre des Mavs toujours pas remis du trade de Luka Doncic, c’est donc ça la vie Manny ?

La saison des Kings en quelques articles

L’image de la saison

De’Aaron Fox, meneur des Sacramento Kings depuis 2017, sous le maillot des San Antonio Spurs. Les Violets ont été obligés de se séparer de leur meilleur joueur depuis plusieurs saisons, après qu’il ait demandé son transfert. Le Renard semble en avoir eu assez de la direction que prenait sa franchise de toujours. Ca en fait limite mal au cœur.

Pourquoi on peut sourire

Parce que le talent est bien là malgré tout. Parce que Domantas Sabonis semble quand même tenir le navire et que Zach LaVine s’est bien intégré à l’équipe. Bien que ce ne soit pas parfait, il y a quand même quelque chose à tirer de ce groupe et Doug Christie semble savoir quoi faire de ses joueurs. Y a plus qu’à désormais.

Pourquoi on peut faire la gueule

Parce que finalement, les Kings semblent redevenir les Kings malgré la belle éclaircie aperçue en 2023. Que l’effectif semble bancal et qu’il n’y a rien eu de plus qu’un petit Play in à se mettre sous la dent pour les fans. On ne sait pas trop dans quelle direction avance la franchise qui pourrait déjà être (à nouveau) en fin de cycle. Pourtant, le talent est là, mais décidément, il y a quelque chose qui cloche à Sacramento. On ne sait pas ce qu’ils foutent dans l’eau du robinet, mais ce n’est pas terrible. Pendant ce temps, Tyrese Haliburton et De’Aaron Fox vivent leur best life… Ah, et Sac-Town n’a aucun choix de Draft au premier tour pour 2025.

Et la suite ?

Essayer de retrouver un sens dans lequel aller à Sacramento pour construire quelque chose de plus viable ensuite. Ce ne sera pas via la Draft puisque les Kings ne pourront pas choisir au premier tour cette année à moins d’un trade. Aussi, un besoin urgent de meneur a fait surface chez les Violets et il faudra impérativement trouver sa perle rare pour le prochain exercice. Le comble pour une franchise qui avait De’Aaron Fox ET Tyrese Haliburton il y a encore moins de trois ans. Il va falloir bûcher à Sac-Town pour prouver que 2023 n’était pas qu’un mirage dans le désert et que les fans ne sont pas repartis pour 15 nouvelles années sans Playoffs.

Source stats : TrashTalk