Pas de doute, la série opposant les Warriors aux Rockets est l’une des plus passionnantes du premier tour des Playoffs NBA. Non seulement l’intensité est folle, mais surtout ça trashtalke dans tous les sens. Et ça devrait continuer ce soir dans le Game 4 (4h du matin).

Les deux équipes sont en effet sur une telle lancée en matière de “parler poubelle” qu’ils ne vont pas s’arrêter en si bon chemin. Petit rappel des échanges les plus épicés des trois premiers matchs.

Fred VanVleet à Draymond Green : “Tu ferais mieux de prier pour le retour de Jimmy”

Après avoir perdu le premier match de la série, les Rockets ont égalisé dans le second, profitant notamment de la blessure de Jimmy Butler pour s’imposer confortablement. De quoi pousser Fred VanVleet à avertir Draymond sur la suite potentielle des événements…

Fred VanVleet to Draymond Green 😳

“You better pray Jimmy (Butler) is back.”

(Via @timkawakami)pic.twitter.com/sUY2YzvjUT

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 24, 2025

Dillon Brooks : “C’est Draymond Green le dirty player”

Sur la blessure de Jimmy Butler, Amen Thompson a percuté ce dernier sur une chute. De quoi recevoir l’étiquette de “dirty player” de la part de certains fans des Warriors. En réponse, son coéquipier de Houston Dillon Brooks a tenu à défendre Thompson, tout en profitant de l’occasion pour en placer une à Draymond Green, qui avait initialement poussé Amen sur l’action.

There’s been a narrative floating around that Amen Thompson is a dirty player following the play that resulted in Jimmy Butler’s injury.

Asked Dillon Brooks about it:

“I think the dirty player is Draymond giving him a little push… We hope Jimmy can get better.” pic.twitter.com/8JlkMX5vch

— Chancellor Johnson (@ChancellorTV) April 25, 2025

“Dillon a dit ça ? Intéressant” a répondu Steve Kerr à son tour. “C’est assez ironique vous trouvez pas ?” a ajouté Moses Moody.

Draymond Green à Jalen Green : “Va mettre du vernis à ongles”

Dans les derniers instants du Game 3 de la série à Golden State, les deux Green se sont embrouillés. Draymond en a profité pour vanner Jalen, égérie de Paco Rabanne et grand amateur de vernis à ongles.

Draymond telling Jalen Green to paint his nails LMFAOOOOOOO😭😭 pic.twitter.com/6JIqheEUYN

— terry (@terryworst) April 27, 2025

Jalen Green à Draymond Green : “Il ne fait que parler, il ne peut rien faire d’autre”

En réponse, Jalen Green n’a pas hésité à balancer sur Draymond après le Game 3 perdu contre les Warriors.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Bonus : la mère de Tari Eason recadre Steve Kerr

Alors que la série entre Houston et Golden State filtre avec les limites au niveau de l’impact physique, Steve Kerr s’est demandé si les arbitres possédaient bien les choses en main. De quoi faire réagir la mère de Tari Eason : “Steve, tu as dans ton équipe quelqu’un qui fait au moins une Nelson (prise de catch, ndlr.) à chaque match.”

Now Steve, you employ someone who does at least one full Nelson a game. If you don’t go fly a damn kite!!!😂 https://t.co/NcaI40O4Qk

— MOMSTER “Tea🫖” (@teroyaeason) April 27, 2025

Alors que l’incertitude continue de régner concernant la présence de Jimmy Butler dans le Game 4 ce soir, une chose est sûre : ça va encore parler, ça va encore se chamailler, ça va encore se rentrer dedans. Rendez-vous à 4h du matin, avec le popcorn à la main !