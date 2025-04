Après un Match 3 sans aucun suspense alors que Cleveland était privé de Darius Garland, le Heat se retrouve dos au mur, obligé de remporter le Game 4 de ce soir (1h30) pour prolonger la série. Mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?

Vu l’écart de niveau, on en vient presque à se demander si une élimination ne serait pas libératrice pour le Heat de Miami. L’occasion était pourtant toute trouvée au Game 3 : pas de Darius Garland, un Donovan Mitchell très maladroit, Tyler Herro qui voulait répondre au trashtalk des Cavs.

Pourtant, au bout de 48 minutes terriblement laborieuses pour ce dernier, Cleveland s’est imposé par 37 points dans un Kaseya Center silencieux au possible. Ty Jerome et compagnie se seront montrés impitoyables (oui cette phrase existe).

Alors, qu’est-ce qu’on préfère en Floride ? En prendre un pour sauver l’honneur, ou mettre fin à une saison remplie de montagnes russes ?

The Heat excited to play in front of their home crowd…

The Cavs: pic.twitter.com/xTNKp6hJLL

Quand on vient de se prendre la plus grosse rouste de l’histoire de sa franchise en Playoffs, qu’on a perdu son franchise player en cours de saison dans une guerre d’ego acharnée, on se dit que des vacances ne seraient peut-être pas la pire des choses afin d’apaiser les corps et les esprits du Heat.

Surtout que côté Cavs, une victoire dès ce soir serait loin d’être du luxe. Indiana semble être en pole position pour remporter sa série face aux Bucks, et vu la confiance qu’ils ont, ça promet une belle série entre le premier et le quatrième de l’Est. Nul doute que Kenny Atkinson aimerait voir son effectif commencer ce second tour avec un maximum de repos.

Est-ce que Spoelstra nous sortira au moins un Spo Game avant de booker son voyage à Cancun ? Réponse à 1h30 cette nuit.