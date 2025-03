Pour fêter les 25 ans de l’EuroLeague “moderne”, la plus grande compétition européenne de basket a choisi d’honorer les 25 joueurs qui ont marqué son histoire. Dans le lot ? Un certain Nando de Colo.

Chaque mardi depuis cinq semaines, cinq joueurs ont intégré la All-25 EuroLeague Team. On connaît désormais la liste complète, après l’annonce des cinq derniers aujourd’hui.

All 25 members of the All-25 EuroLeague Team are now known as Rudy Fernandez, Saras Jasikevicius, Shane Larkin, Manu Ginobili and Kostas Sloukas have been voted among the 25 greatest players in the history of the Turkish Airlines EuroLeague. pic.twitter.com/LiRYP9fGjx

All-25 EuroLeague Team

Mike Batiste

Dejan Bodiroga

Bogdan Bogdanovic

Nando de Colo

Dimitris Diamantidis

Luka Doncic

Rudy Fernandez

Manu Ginobili

Kyle Hines

Mike James

Sarunas Jasikevicius

Shane Larkin

Sergio Llull

Vasilije Micic

Juan Carlos Navarro

Theo Papaloukas

Anthony Parker

Georgios Printezis

Ramunas Siskauskas

Kostas Sloukas

Vassilis Spanoulis

Sergio Rodriguez

Walter Tavares

Milos Teodosic

Nikola Vujcic

La liste fait évidemment rêver, liste dans laquelle le Frenchie Nando de Colo a totalement sa place : deux fois champion de l’EuroLeague (2016, 2019), MVP de la compétition (2016) et du Final Four (2016), trois fois dans la All-EuroLeague First Team (2016-18) et trois fois dans la seconde (2015, 2019, 2021). Pas mal comme palmarès n’est-ce pas ? Ah oui, on oubliait : il est aussi le deuxième meilleur scoreur de l’histoire de la compétition (4 798 points) et le meilleur all-time à l’évaluation (5 410 points, 16,75 par match).

On retrouve aussi des grands noms NBA qui ont brillé en EuroLeague avant de faire le grand saut outre-Atlantique : Luka Doncic bien sûr ainsi que Manu Ginobili, sans oublier Bogdan Bogdanovic.

🤔🗳️ Which of the players who didn’t make the All-25 EuroLeague Team should have been included? pic.twitter.com/XbpM4n5SSK

Comme dans chaque liste de ce type, il y a forcément des snobés (rappelez-vous le Top 75 NBA). Le plus grand de tous ? C’est peut-être Nick Calathes, meilleur passeur et intercepteur de l’histoire de la compétition. Un oubli “diabolique” pour reprendre le terme utilisé par Mike James, coéquipier de Calathes à Monaco…

