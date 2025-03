Cette nuit en NBA, Alexandre Sarr a été le joueur français le plus en vue. Et même sans l’aide de son coach, il a livré une très belle performance face au Utah Jazz avec 22 points et 9 rebonds !

Les résultats de la nuit

Guerschon Yabusele

Avant le match, il était questionable pour une douleur au genou, peut-être l’explication de ses 20 minutes de temps de jeu malgré un effectif des Sixers décimé. Il a quand même su se montrer sur cette période avec 11 points, 4 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception à 4/9 au tir et 3/8 de loin.

Rudy Gobert

Difficile défaite des Timberwolves cette nuit face aux Pelicans à domicile. Le pivot Français n’a pas été mauvais, loin de là avec 10 points, 9 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre à 3/4 au tir et 4/6 aux lancers, mais Zion Williamson lui a fait du mal dans la raquette.

Alexandre Sarr

C’est le deuxième match de suite où Alexandre Sarr dépasse la barre des 20 points au cours du troisième quart-temps, mais ne joue pas les 12 dernières minutes. Décision surprenante d’un coach qui semble vouloir perdre. Le Français a compilé 22 points, 9 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions à 7/14 au tir, 4/8 de loin et 4/4 aux lancers en seulement 23 minutes.

Rayan Rupert

2 petites minutes au compteur, histoire de faire un footing, garbage time oblige.

Pacôme Dadiet

20 points avec la réserve des Knicks, pas des pourcentages de ouf mais un peu de confiance en plus, lui qui voit peu le terrain avec l’équipe première.

