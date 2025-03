Rayan Rupert s’éclate en G League : 30 points, et un retour immédiat chez les Blazers

Quelle belle soirée pour Rayan Rupert ! 30 points contre l’Oklahoma City Blue en G League (son record en carrière) et dans la foulée du match, un communiqué des Blazers qui annoncent le rappeler immédiatement en NBA. La récompense.

Une performance de patron dans l’antichambre de la NBA, lieu de villégiature régulier pour Rayan Rupert. Face à l’Oklahoma City Blue, le Français s’est exprimé à la hauteur de son talent : 30 points (12/24 au tir), 3 rebonds, 2 passes, 2 interceptions.

Quelques beaux highlights, et avec les absences annoncées de Jabari Walker, Jerami Grant et potentiellement Toumani Camara face aux Grizzlies ce mercredi, la petite récompense d’un rappel en NBA, pour y avoir du temps de jeu.

OFFICIAL: The @trailblazers have recalled guard/forward Rayan Rupert from the @ripcityremix.

— Trail Blazers PR (@TrailBlazersPR) March 19, 2025

Avec moins d’un mois restant de saison pour les Blazers, Rayan aura sans doute le moyen de s’exprimer un peu en NBA. C’est d’ailleurs tout ce que l’on souhaite pour lui, puisque son contrat rentrera dans sa troisième année (la dernière) et qu’il s’agit d’une team option. Il faudra donc donner à la direction les raisons de le garder à Portland.