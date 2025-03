Plusieurs Français étaient sur le pont cette nuit aux US, que ce soit en NBA ou en G League. On retiendra notamment les coups de chaud de Zaccharie Risacher et Rayan Rupert, tout comme la blessure de Moussa Diabaté.

Les résultats de la nuit

Hornets – Hawks : 102-134 (stats)

: 102-134 (stats) Celtics – Nets : 104-96 (stats)

– Nets : 104-96 (stats) Warriors – Bucks : 104-93 (stats)

– Bucks : 104-93 (stats) Clippers – Cavs : 132-119 (stats)

Zaccharie Risacher

La belle satisfaction de la nuit. Il a débuté très tranquillement avant de s’offrir un gros coup de chaud dans le troisième quart-temps avec 16 points ! De l’adresse, de l’envie, plus d’agressivité en attaque, du tout bon.

Nicolas Batum

Si Nico n’est pas l’un des hommes forts de la victoire des Clippers face aux Cavs, il a lui aussi mis la main à la pâte, comme toujours dans son rôle de couteau-suisse.

Moussa Diabaté

Nuit frustrante pour Mous’, qui a dû quitter ses coéquipiers avant la fin du match à cause d’une blessure. On croise les doigts.

Rayan Rupert

Le joueur des Blazers a prouvé qu’il était trop fort pour le niveau de la G League. Après ses 30 points de cette nuit, il a d’ailleurs été rappelé immédiatement par l’équipe une de Portland.

Killian Hayes

Faute d’avoir une place dans un roster NBA, Kiki noircit la feuille en G League avec les Long Island Nets.

Le programme de la nuit prochaine