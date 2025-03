Après Anthony Edwards il y a deux jours, c’est Ja Morant qui vient de prendre une amende de la part de la NBA pour avoir lancé le ballon dans les tribunes.

La séquence s’est déroulée à la fin du troisième quart-temps du match opposant les Grizzlies aux Knicks vendredi dernier. Après un tir manqué de Miles McBride au buzzer, Morant a récupéré le ballon sur un rebond et l’a envoyé à l’autre bout du terrain. Un geste de frustration de la part de Ja, qui avait réclamé une faute défensive sur la séquence précédente.

Résultat : faute technique pour Morant et 25 000 dollars d’amende de la part de la NBA.

Si cela ressemble à un tir comme on en voit tous les soirs à la fin d’un quart-temps, les arbitres ont estimé que le geste de Ja Morant était inapproprié, et la Ligue semble d’accord avec le jugement des officiels.

