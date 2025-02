La nuit des Français en NBA : 19 points et 8 rebonds pour Guerschon Yabusele

Seulement quatre Français sur les parquets cette nuit mais seul Guerschon Yabusele s’est vraiment montré à son avantage. Retour sur les dernières infos tricolores.

Sixers – Mavericks : 118 – 116 (stats)

– Mavericks : 118 – 116 (stats) Raptors – Knicks : 115 – 121 (stats)

: 115 – 121 (stats) Nets – Rockets : 99 – 97 (stats)

– Rockets : 99 – 97 (stats) Cavaliers – Celtics : 105 – 112 (stats)

: 105 – 112 (stats) Bulls – Heat : 133 – 124 (stats)

– Heat : 133 – 124 (stats) Blazers – Pacers : 112 – 89 (stats)

– Pacers : 112 – 89 (stats) Clippers – Lakers : 97 – 122 (stats)

Guerschon Yabusele

Dans une nuit compliquée pour nos Français, Guerschon Yabusele aura été une fois de plus une éclaircie. Combatif, dur au mal, adroit au shoot et précieux défensivement, l’ours dansant a été un parfait lieutenant derrière Joel Embiid et Tyrese Maxey.

Nico Batum

Pas de miracle pour Nicolas Batum, qui n’aura pas su recoller les morceaux d’une équipe des Clippers totalement à la ramasse. Batman a coulé avec le reste du voilier cette nuit.

Armel Traoré

Lui carbure normalement en G League, mais on est content de voir Armel Traoré quelques minutes sur les parquets NBA, même si c’est un garbage time.

Rayan Rupert

Sorti de la rotation de Chauncey Billups, Rup’ voit aussi ses camarades sortir le grand jeu depuis 10 matchs. Pas de quoi être optimiste pour plus de minutes par la suite…

Le programme NBA de ce soir