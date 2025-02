Rockets : 10 secondes qui ont coûté très cher face aux Nets

Perdre face aux Nets, c’est déjà pas fameux mais alors vu le scénario, les Rockets risquent de ne pas oublier ce 4 février.

Quelque chose nous dit qu’Ime Udoka va passer la cassette du match à ses joueurs plusieurs fois pour être sûr que la leçon a été bien apprise. Sans doute un peu fatigués de leur match de la veille face aux Knicks, les Rockets ont craqué cette nuit face aux Nets au Barclays Center. On parle pourtant d’une équipe Top 3 à l’Ouest qui affronte l’une des pires équipes de la Ligue, privée de surcroit de Cam Johnson.

Pourtant, on aurait pu ne pas écrire ces lignes au petit matin. En effet, Houston avait encore 4 longueurs d’avance à 10 secondes de la fin, avec possession pour Brooklyn. La suite ? Une cascade d’erreurs. Déjà, on se demande comment Keon Johnson peut se retrouver si ouvert à 3-points sur une simple remise en jeu avec aucun écran ou mise en place spécifique pour le libérer ? Il fallait absolument le coller, quitte à prendre un 2-points et à jouer le jeu des lancers.

Ensuite, que dire de cette remise en jeu d’Amen Thompson ? Un véritable cadeau que s’est chargé de convertir D’Angelo Russell, passé en quelques instants d’une soirée catastrophique au rôle du héros made in 2018.

The Nets score 6 points in six seconds to win beat the Rockets 😳 pic.twitter.com/EXfx2SwE4l

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 5, 2025

Jalen Green ne pourra pas faire mieux qu’envoyer une brique qu’on entend encore d’ici dans la foulée. C’est une défaite qui fait mal à Houston, qui commence sérieusement à se détacher du reste du podium (4 défaites de suite), et qui voit même les équipes derrière toquer à la porte. Il va falloir inverser la dynamique et vite.

Worst loss of the season. Bar none.

Rockets on a four-game slide, including two losses to Brooklyn. pic.twitter.com/NxQ1yRvRa2

— ClutchFans (@clutchfans) February 5, 2025