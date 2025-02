De’Aaron Fox va faire ses débuts avec les Spurs ce soir face aux Hawks

Tout juste transféré en provenance des Sacramento Kings, De’Aaron Fox devrait faire ses débuts avec les San Antonio Spurs dès ce mercredi face aux Atlanta Hawks.

Pour ceux qui se frottent encore les yeux pour y croire, votre vision va bien devenir réalité. De’Aaron Fox devrait jouer son premier match avec les Spurs dès ce soir, lors du déplacement à Atlanta. Le nouveau numéro 4 n’est pas sur l’injury report de San Antonio, il devrait donc se tenir à la disposition de Mitch Johnson pour faire face à Trae Young et ses copains.

Breaking: According to the league’s official injury report, both Jordan McLaughlin and De’Aaron Fox are listed as AVAILABLE for the #Spurs‘ bout with the Atlanta #Hawks Wednesday evening.

Fox will officially make his debut tomorrow. #PorVida pic.twitter.com/fLM2tGHqu2

Ce sera donc l’occasion de voir la grande première association entre Victor Wembanyama et De’Aaron Fox, un duo qui doit ramener les Spurs en Playoffs, peut-être même dès cette année. San Antonio est actuellement 12ème à l’Ouest mais sont seulement à 3 matchs des Warriors, 10èmes et dernière équipe du Play-in. Fox et Wemby vont-ils lancer un gros run pour cette fin de saison à Fort Alamo ?

Source texte : Spurs