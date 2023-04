Après huit jours de Playoffs, certaines séries n’ont absolument rien livré en terme de secrets et le suspense reste entier. Cette phrase ne concerne (presque) plus la série entre les Nuggets et les Wolves ni celle entre Boston et Atlanta. Envoyez le résumé de la nuit !

# LES RÉSULTATS DE LA NUIT EN NBA

# CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA SOIRÉE

Les Knicks ont bien maîtrisé leur entame de match, mais les Cavaliers sont revenus dans la course pendant le troisième quart. Dommage, Cleveland s’est immédiatement écroulé ensuite. Ça fait 3-1 pour New York !

Donovan Mitchell s’est chié dessus. Mais genre tâché son falzar façon énervée : 11 points à 5/18 au tir, avec 6 pertes de balle… celle ci pique très fort.

Quel match entre Warriors et Kings ! Le Grand Rex a explosé plusieurs fois, surtout sur le shoot de malade de De’Aaron Fox pour relancer le match. Heureusement, Harrison Barnes s’est manqué sur l’ultime possession et Golden State égalise 2-2 dans la série.

Stephen Curry et Klay Thompson ont assuré en mode Splash Brothers : 32 points pour le premier, 26 points pour le second… et des paniers qui ont maintenus les Dubs en vie tout au long du match !

De’Aaron Fox a tout tenté, en étant en feu total avec des étincelles de clutch : 38 points à 14/31 au shoot. Il a rentré le tir pour donner une balle de match à Sacto, mais Harrison Barnes n’a pas converti son exploit…

Pas de paillettes dans le jeu de Boston cette nuit, mais une victoire à Atlanta qui permet aux Celtics de revenir à la maison avec une match décisif pour la série. Ça sent le gentleman sweep.

Les Wolves ont sauvé leur honneur en s’attribuant un succès en prolongation contre les Nuggets. Et pourtant, Minny s’est fait peur : les Loups menaient de 12 points… à 3 minutes de la fin !

Anthony Edwards a assuré : 34 points, 6 rebonds, 5 passes, 3 contres et 2 interceptions. Un gars complet, qui ne lâche jamais rien. Minneapolis peut être très contente de compter sur un gars comme ça dans son équipe de basket.

# LE HIGHLIGHT DE LA NUIT EN NBA

DE’AARON FOX FAIT EXPLOSER LE GRAND REX !!! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/pjMKksbyHT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2023

# LE TOP PICK EN TTFL : NIKOLA JOKIC

Best picks en #TTFL cette nuit : – Nikola Jokic : 68 pts

– Trae Young : 55 pts

– De’Aaron Fox : 48 pts#NBA pic.twitter.com/EjX7cI0eRC — TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) April 24, 2023

# LE SCORE DANS LES SÉRIES

Bucks – Heat : 1-2

: 1-2 Cavaliers – Knicks : 1-3

: 1-3 Sixers – Nets : 4-0

– Nets : 4-0 Celtics – Hawks : 3-1

– Hawks : 3-1 Nuggets – Wolves : 3-1

– Wolves : 3-1 Grizzlies – Lakers : 1-2

: 1-2 Kings – Warriors : 2-2

Suns – Clippers : 3-1

# LE BRACKET DES PLAYOFFS

# PROGRAMME DE LA NUIT PROCHAINE