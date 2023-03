Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings se surprennent à lire en 2023 ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien !

Les résultats de la nuit

Celtics – Pacers : 120-95 (stats)

Wizards – Spurs : 136-124 (stats)

Raptors – Pistons : 118-97 (stats)

Grizzlies – Rockets : 151-114 (stats)

Mavericks – Hornets : 109-117 (stats)

Jazz – Bucks : 116-144 (stats)

Warriors – Sixers : 120-112 (stats)

Blazers – Bulls : 96-124 (stats)

Kings – Suns : 135-127 (stats)

Lakers – Thunder : 116-111 (stats)

Les classements

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Lakers, Warriors, Kings : grands vainqueurs de la nuit, les Lakers bien sûr ! Alignement de planètes avec leur victoire face au Thunder, combinée à des défaites du Jazz et des Mavericks. Los Angeles est huitième à l’Ouest, et peut rêver de plus. Les Warriors prennent eux une bouffée d’air frais vis-à-vis du Play-in avec une victoire de prestige face aux Sixers. Enfin, les Kings se rapprochent un peu des Grizzlies, mais l’écart est déjà important.

Mauvaise opération du jour – Mavericks, Thunder, Jazz : Trois équipes du duel de dingo à l’Ouest, trois équipes qui ont perdu. Les Mavericks sont sans doute les pires, puisqu’ils sont désormais hors du Play-in ! Le Thunder dégringole à la dixième place, et le Jazz prend un retard qui pourrait très vite être fatal. Attention !

Les affiches de la nuit prochaine