Knicks et Celtics avaient rendez-vous au Madison Square Garden pour un choc qui sentait la nostalgie et le bon vieux temps. Solide en défense et avec un scoring bien réparti, c’est New York qui s’offre une belle victoire face au (désormais ex) meilleur bilan de la Ligue.

Pour la feuille de stats de ce match, c’est par ici que ça se passe.

Seulement quatre rencontres au programme cette nuit en NBA mais ce duel entre Knicks et Celtics avait une bonne allure de Playoffs. Deux équipes du Top 6, sur une belle série, ça promettait du spectacle. En pleine confiance, les joueurs de Big Apple prennent vite les commandes de la rencontre avec une défense bien sérieuse pour cloisonner Jayson Tatum alors que Boston enchaine les briques du parking, tirs ouverts ou non. Si l’attaque des Celtics n’est pas au mieux, on peut en dire autant de la défense. Jalen Brunson et Julius Randle ne se privent pas pour sanctionner, New York est un niveau au-dessus.

Incapables de fermer les vannes face aux assauts des Knicks, les Celtics se retrouvent à courir derrière le score, mais sans jamais vraiment se rapprocher de New York, qui s’impose sans trop forcer grâce à un gros effort de son collectif et une belle solidité défensive.

Impeccable dans l’envie et défensivement face à Tatum, Josh Hart est déjà un fan favorite à Gotham. Il n’a toujours pas perdu sous le maillot orange et bleu (6-0) ! Mitchell Robinson rappelle à quel point il est précieux depuis son retour de blessure, sans oublier l’étincelle Immanuel Quickley en sortie de banc, intenable et co-meilleur scoreur du match avec Julius Randle (23 points).

Côté Boston, pas grand-chose à sauver. Il y a un soir sans au shoot (9/42 à 3-points), mais impossible de juste se cacher derrière ça pour expliquer la défaite. L’absence de Jaylen Brown s’est faite ressentir alors que Jayson Tatum est passé à côté de son match (14 points, 7 rebonds, 9 passes mais 6/18 au tir et -18 au +/-), avec une expulsion en fin de rencontre pour quelques mots doux envoyés à l’arbitre. Le signe d’une soirée particulièrement compliquée de bout en bout pour les hommes au maillot vert. Comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule : Boston en perdant laisse Milwaukee s’emparer de la première place à l’Est !

Les Knicks confirment leur belle dynamique du moment en tapant avec sérieux les Celtics au Madison Square Garden. New York pique la cinquième place à l’Est à son rival Brooklyn.