Sacrée partie que ce Clippers – Kings historique pour la première de Russell Westbrook sous le maillot des Clippers. Intéressant dans de multiples facettes du jeu, il faudra néanmoins ajuster certaines choses pour que tout le monde s’y retrouve.

Parfois, certains matchs donnent l’impression qu’ils ne s’arrêtent jamais. Parfois, on voudrait qu’ils ne s’arrêtent jamais. La rencontre entre les Clips et les Rois au Staples Center – au diable le nouveau nom de la salle, on fait nos puristes – a apporté cette étincelle presque magique qui nous ferait regretter que le buzzer final retentisse pour de bon.

Un tel contexte, c’est plutôt pas mal pour une première sous de nouvelles couleurs. En effet, Russell Westbrook jouait cette nuit son premier match sous le maillot de l’autre équipe de Los Angeles. Et son apport s’est vu tout de suite. On ne parle pas d’un match parfait, mais Brodie a su apporter une bonne dose d’énergie au coeur du jeu californien, dans le cinq majeur s’il vous plaît. Sa ligne de stats ? 17 points, 14 passes (record pour une première chez les Clippers) et 5 rebonds. Du sérieux.

Russ reste néanmoins Russ : sa gestion de balle en fin de possession laisse un peu à désirer parfois, on sent qu’il est souvent, tel un équilibriste pas trop entraîné, à deux doigts de craquer. Une passe vraiment compliquée, des dribbles sans doute évitables. Pour autant, tout n’est pas à jeter. On parlait de dynamisme, c’est bien le cas, car les Voiliers ont joué sur un rythme bien plus élevé que d’habitude… l’effet Brodie, qui n’hésite pas à galoper en transition, balle en main ou non. Dommage, car les adversaires possédaient eux aussi un tempo de jeu très rapide. D’où le score fleuve d’ailleurs.

RUSS COAST TO COAST pic.twitter.com/husEvrY7LX — LA Clippers (@LAClippers) February 25, 2023

L’un des autres points à retenir, c’est son niveau de responsabilisation pour une première. Le groupe de Tyronn Lue l’a abreuvé de ballons jusqu’à plus soif. Symbole d’un collectif qui souhaite mettre en confiance les p’tits nouveaux ? Sans doute, même si Brodie s’est bien gardé de prendre trop de tirs difficiles, et tant mieux car c’est Kawhi Leonard qui s’en est chargé.

On notera le faible temps de jeu alloué d’office à Terance Mann. Russy arrive et tu t’inclines ? Non, car une meilleure gestion humaine de la mène aurait pu accorder la victore aux Clippers. Ty Lue le reconnaîtra d’ailleurs après le match. Pour une première, Russell Westbrook s’est illustré aussi par une expulsion pour six fautes, en fin de seconde prolongation. On n’en tiendra pas tellement rigueur, car la copie est plutôt positive au global. Si les Voiliers parviennent à tirer le meilleur de Westbrook, on devrait rapidement entendre à nouveau parler d’eux, et en très bien.

