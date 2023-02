Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUI VOUS RAVIRONT PEUT-ÊTRE (OU PAS)

Le français Olivier Sarr, auteur de grosses performances du côté du Oklahoma City Blue en G League, vient de signer un two way contract avec le Thunder. Pour rappel, il a joué 22 matchs avec les Éclairs la saison dernière (source : Michael Scotto)

Les Warriors ont signalé à la NBA avoir des soupçons envers les Blazers concernant la blessure cachée de Gary Payton II. La ligue examine le dossier (source : Adrian Wojnarowski)

Danny Green devrait être coupé par les Rockets dans les heures à venir. Les Cavaliers sont en pôle pour le récupérer (source : Adrian Wojnarowski)

Nick Nurse sera absent du match Raptors-Pistons pour raisons personnelles. C’est son assistant Adrian Griffin qui prendra la charge de coacher l’équipe en son absence (source : Adrian Wojnarowski)

SUR NOS AUTRES RÉSEAUX

