Après avoir récupéré Kyrie Irving et laissé partir en contrepartie l’exemplaire Dorian Finney-Smith et le non moins utile Spencer Dinwiddie, les Mavs cherchent maintenant à lisser les contours de leur nouveau roster. L’objectif désormais ? Rajouter un peu de défense à tout ça, et Matisse Thybulle pourrait être une cible.

Kyrie Irving et Luka Doncic sur un backcourt ? Pfiou, attention les yeux.

Mais Kyrie et Luka en défense ? Sans Dorian Finney-Smith pour leur sauver les miches ? Attention.

Voilà à peu de choses ce que doit se dire Mark Cuban ou plus sûrement Nico Harrison et Michael Finley, responsables de tout ce qui touche au terrain chez les Mavericks. Selon Vincent Goodwill de Yahoo Sports, la franchise texane serait en tout cas disposée à amener un peu de dureté sur ses lignes arrières et le nom de Matisse Thybulle a filtré récemment dans les plaines. Défenseur elite mais énorme trou offensif, le n°20 de la Draft 2019 était titulaire la saison passée avec les Sixers mais a depuis glissé dans la rotation, voilà ce que ça fait d’être un mélange offensif entre Andre Roberson et Tony Allen bourré.

La franchise de Philadelphie a laissé entendre à plusieurs reprises que certains de ses joueurs devraient songer à chercher une maison ailleurs, en premier lieu Furkan Korkmaz, et le peintre ainsi que Jaden Springer ont tout des prochains candidats au départ.

Alors, un peu d’aide à Dallas pour combler les trous d’air de la géniale paire de meneurs texans ? L’idée est bonne mais une chose est sûre, ça ne fera pas décoller Frank Ntilikina du banc, oh la belle balle perdue.