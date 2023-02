Toujours particulier ces soirées post deadline, parce qu’à vrai dire on ne sait pas vraiment qui va jouer et c’est peut-être ça le plus excitant. Tout ce qu’on sait c’est que depuis 19h environ on aura été sur le pont, et que c’est probablement le dernier match qui va nous regarder et non le contraire.

# LE PROGRAMME :

1h : Magic – Nuggets (en direct et en VO sur BeIN Sports 4)

Magic – Nuggets (en direct et en VO sur BeIN Sports 4) 1h30 : Hawks – Suns

Hawks – Suns 1h30 : Nets – Bulls

Nets – Bulls 4h : Lakers – Bucks (en direct sur BeIN Sports 1)

# A NE PAS MANQUER :

Lakers – Bucks, à 4h, en sortie de deadline, oklm. Notre petit doigt nous dit que LeBron James pourrait bien être laissé au repos après toutes ces émotions, notre autre petit doigt nous dit alors qu’un duel entre Giannis Antetokounmpo et Anthony Davis peut s’avérer assez coolos, mais un plus gros doigt nous dit aussi que le Freak n’est pas certain à 100% de jouer. Quoiqu’il en soit on est sur un gros choc à l’ancienne, un choc Jabbaresque, et c’est ce match qui accompagnera nos derniers râles cette nuit.

# A SUIVRE ÉGALEMENT :