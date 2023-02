Le soleil se lève tranquillement aux Etats-Unis alors qu’ Sochaux il ne s’est pas levé de la journée, bref, et chaque franchise NBA se prépare au grand n’importe quoi de la trade deadline ce soir, jusqu’à 21h.

A Brooklyn ? C’est le bordel.

A Cleveland ? On va tenter d’en profiter.

Kyrie Irving n’est plus un joueur des Nets, Kevin Durant n’est plus un joueur des Nets, on se demande bien si Ben Simmons a déjà été un joueur des Nets… et Royce O’Neale pourrait bien s’arrêter à 51 matchs avec Brooklyn. Cette saison l’ancien ailier du Jazz est un titulaire indiscutable de Steve Nash puis Jacque Vaughn et tourne à 9,4 points, 4,9 rebonds et 4 passes à 40% du parking, ses meilleures stats en carrière.

Le genre de guerrier qui a forcément tapé dans l’œil de certains GM, et selon Chris Fedor de Cleveland.com, tiens donc, c’est à… Cleveland que le 3 and D pourrait atterrir. L’insider nous rapporte en tout cas que les Cavs garderaient un œil sur le joueur des Nets afin d’apporter pourquoi pas un peu de densité sur les ailes, un peu de dureté aussi car autant le backcourt Donovan Mitchell / Darius Garland nous fout à poil en attaque, autant il nous fout à poil en défense.

Avec son contrat pas trop lourd à porter (9 millions la saison et 9 dont 2 garantis la prochaine), Royce O’Neale représente en tout cas le genre de proie atteignable pour un paquet de dirigeants ce soir. Alors, Royce O’Neale… ça part ou ça reste dans le bourbier des Nets ?