Échangé cette nuit dans un deal en triangle entre Lakers, Jazz et Wolves, Russell Westbrook va devoir faire ses valises et prendre la direction d’Utah. C’est quoi la suite des événements pour Brodie ?

Russell Westbrook et les Lakers, c’est officiellement terminé et le mariage n’aura duré qu’un an et demi. Une fin de romance qui ne devrait pas arracher mille larmes aux fans des Angelinos, tant le mandat de Russ à L.A. aura été compliqué. Une première année difficile dans la peau d’un titulaire, avec un shoot toujours catastrophique, des choix discutables dans le money time et un public qui le prend en grippe. Du mieux cette saison dans la peau d’un sixième homme mais on savait que les Lakers étaient plus qu’ouverts à un deal. Il manquait juste la bonne contrepartie en face.

Après avoir un temps envisagé un transfert avec les Pacers pour le tandem Buddy Hield – Myles Turner, les Lakers ont finalement fait affaire avec le Jazz et les Wolves et récupéré D’Angelo Russell, Malik Beasley et Jarred Vanderbilt, trois joueurs qui devraient faire beaucoup de bien au groupe de Darvin Ham. Russell Westbrook, lui, part en direction d’Utah.

On pouvait difficilement faire plus mauvaise destination pour Russ. Non seulement le joueur a un passif pas ouf avec la franchise de Salt Lake City mais en plus le Jazz a enclenché la seconde dans son projet reconstruction en bazardant la plupart de ses cadres cette nuit. Le maître mot de cette fin de saison à Utah sera donc le tanking et Westbrook ne colle pas vraiment avec ce nouvel objectif. Sans surprise, le meneur All-Star devrait donc négocier un buyout avec la franchise pour rejoindre une équipe qui vise les Playoffs. Une info confirmée par l’insider Chris Haynes de Bleacher Report.

In three-team deal being discussed between Lakers, Wolves and Jazz, a buyout for Russell Westbrook in Utah would be the likely path, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 8, 2023

Quelle destination pour Russell Westbrook ensuite ? Ce même Chris Haynes a vite balancé le nom de deux prétendants : les Clippers et les Bulls !

Should Russell Westbrook secure a buyout from the Utah Jazz after the three-team trade is complete, the Los Angeles Clippers are said to have interest in the star guard, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 9, 2023

Deux intérêts qui font sens, d’une part car un Russ qui signe pour le minimum sur la fin de saison c’est quand même cadeau. Et puis les deux franchises ont aussi connu des sacrées galères à la mène ces derniers mois. Les Clippers cherchent un meneur digne de ce nom depuis un bout de temps. Reggie Jackson et John Wall n’ont pas pleinement convaincu la direction et on a vu le nom de plusieurs meneurs circuler à L.A. Kyle Lowry, Fred VanVleet, D’Angelo Russell (trop tard du coup), maintenant Russell Westbrook. C’est une destination qui risque de plaire à Brodie, avec la possibilité de jouer les premiers rôles à l’Ouest avec Kawhi Leonard et Paul George, et même pas besoin de déménager de sa Californie natale.

À Chicago, on attend désespérément le retour de Lonzo Ball et ça laisse un joli vide à la mène. Ayo Dosunmu assure l’intérim mais la perspective de faire venir Russell Westbrook à moindre coût est attirante pour le front office. Un joueur expérimenté en plus pour aider Chicago à aller chercher les Playoffs. Reste à voir si cette association est si sexy que ça sur le papier. Russell Westbrook est quelqu’un qui aime bien avoir la balle en main et le tandem LaVine – DeRozan a également besoin de la gonfle pour performer. Sans compter que défensivement, ça risque d’être compliqué d’aligner tant de joueurs qui ne sont pas connus pour fermer la porte.

Enfin, une dernière piste déjà évoquée par Eric Pincus de Bleacher Report en décembre et confirmée dans les dernières heures par Brian Windhorst d’ESPN : le Heat.

Keep an eye on the Miami Heat and the LA Clippers when Russell Westbrook gets bought out, per @WindhorstESPN pic.twitter.com/GsQ6ORZjW1 — NBACentral (@TheNBACentral) February 9, 2023

Comme souvent, Pat Riley est toujours à l’affût dès qu’un deal malin est possible à organiser. Il y a pas mal d’incertitudes à la mène à South Beach avec un Kyle Lowry qui a été mentionné plus d’une fois dans les rumeurs. En signant Westbrook, le Heat pourrait soit s’assurer un successeur en cas de trade de Lowry dans les prochaines heures ou renforcer son banc avec un bon sixième homme. Un deal au minimum jusqu’à la fin de saison, c’est un risque bien limité pour un joueur du calibre de Westbrook et les copains de Floride en sont bien conscients.

Russell Westbrook est arrivé au Jazz mais il ne devrait pas y faire de vieux os. Qui pour lui offrir une place ensuite ? Trois équipes semblent sur le coup mais d’autres pourraient vite entrer dans la danse.

Source texte : Bleacher Report / ESPN