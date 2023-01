On s’attendait à un bel affrontement entre Nuggets et Clippers mais le match a vite tourné au passage à tabac en faveur de Denver. Victoire 122-91 pour la bande à Nikola Jokic.

Et bah dis donc, on peut dire que TNT n’a pas eu le nez très fin pour chercher du suspense. Après la démonstration des Celtics en opening, la célèbre chaîne américaine avait opté pour un duel alléchant entre les Nuggets de Nikola Jokic et les Clippers du duo Paul George – Kawhi Leonard. Sur le papier du très lourd mais dans les faits un suspense qui sera mort avant… la mi-temps. En feu d’entrée de jeu, les joueurs de Denver ont sorti le rouleau-compresseur face à L.A. Jamal Murray et Aaron Gordon ont vite posé les bases pour ce qui allait devenir un massacre dans les règles de l’art. Intenables offensivement, les Nuggets se permettent également d’étouffer totalement une équipe des Clippers totalement inoffensive. La pluie de tirs à longue distance des joueurs du Colorado fait vite monter la note. On est déjà à +34 à la pause ! Et le plus dingue dans tout ça c’est que Nikola Jokic n’a alors inscrit que… 3 points.

C’en est déjà trop pour Tyronn Lue, qui ne prend même pas la peine de renvoyer ses titulaires en seconde mi-temps. Volonté de préserver ses joueurs avant un back-to-back, sanction ? Dur à dire mais la seconde mi-temps ne va pas permettre aux Angelinos de remonter la pente. Denver va en effet pousser jusqu’à 43 points d’avance ! Les joueurs du bout du banc de la Cité des Anges vont réduire un tantinet la raclée en fin de match mais il n’y aura rien à sauver de cette rencontre pour les pensionnaires de la Crypto.com Arena. Quatrième défaite de suite pour L.A et celle-ci elle pique…

Côté Denver par contre, les sourires sont de sortie et à raison. Les Nuggets ont récité leur basket des deux côtés du terrain, explosé leur adversaire, tout en faisant souffler largement les cadres en fin de match. De bon augure alors qu’un nouveau test déboule dès demain avec la venue des Cavs de Donovan Mitchell.

Le match entre Nuggets et Clippers aura tourné à la démontada en faveur des chercheurs d’or. Une nouvelle performance de qualité de la part du leader de la Conférence Ouest, qui protège sa première place sans forcer.