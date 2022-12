Intenables sur ce mois de décembre 2022, les Nets se sont déplacés à Atlanta et ont fini le travail en se faisant un peu peur (108-107). Kyrie Irving, Kevin Durant et compagnie sont donc sur 10 victoires de suite, c’est la plus longue série de wins en NBA cette saison.

Boston était sur le trône, avec 9 wins consécutives en novembre.

Désormais, faites place aux Nets qui ont la plus longue série de la saison, et elle pourrait se poursuivre.

En effet, avec 2 prochains matchs face aux Spurs et aux Hornets, les hommes de Jacque Vaughn pourraient et devrait prolonger leur excellente forme de cette fin d’année 2022.

En déplacement à Atlanta, Kyrie Irving et compagnie se sont fait un peu peur, alors que les Hawks avaient trois titulaires absents en Clint Capela, De’Andre Hunter et surtout Trae Young. Portés par un beau duo Dejounte Murray – John Collins, les hôtes tenaient tête à Brooklyn, et il fallait que dans le dernier quart-temps les visiteurs se retroussent les manches.

Kyrie s’est chargé de cela, comme KD le soulignera bien en interview d’après-match : c’est son heure.

Scorant 15 de ses 28 points dans le money-time, Irving s’est assuré que la streak des Nets continue.

Les Nets n’ont perdu qu’un seul match en décembre. 10 victoires de suite. 12 victoires sur les 13 derniers matchs. (Leurs 2 prochaines rencontres : Hornets puis Spurs) pic.twitter.com/v1OUiHbwd4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2022

Et cette belle série permet un changement de hiérarchie dans la Conférence Est, à quelques heures de boucler l’année 2022.

Milwaukee étant sur 4 défaites de suite, les Bucks ont laissé leur 2nde place à Brooklyn désormais dauphin de l’Est derrière Boston.

Ce petit jeu de chaises musicales continuera à nous animer pendant les prochaines semaines, mais le principal se situe surtout autour des Nets et de cette excellente forme qui entoure les potes de Yuta Watanabe. Alors que la trade deadline 2023 était destinée à voir Sean Marks et sa bande se retrouver en tête des tabloïds, c’est un calme plat qui pourrait entourer la franchise au moment où bien des franchises NBA feront leurs dernières emplettes.

Calme et Nets dans le même quartier, il y a quelques mois c’était inconcevable.

Voilà le mood dans lequel Brooklyn et leurs fans sont en ces fêtes de fin d’année, avec de belles ambitions à confirmer pour démarrer 2023.

Rendez-vous à Charlotte puis contre San Antonio, afin de voir si cette série de wins peut se prolonger in BK.