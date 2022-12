Le Magic se pointait à Atlanta cette nuit, le torse bombé puisque Paolo Banchero et ses potes étaient sur 6 victoires consécutives. Malheureusement pour les copains d’Orlando, Trae Young est passé par là : 37 points et 13 passes plus tard, la série de victoires de la franchise floridienne n’est plus.

Il est énervant, qu’est-ce qu’il est énervant.

Et à peu de choses près, le Magic aurait pu réaliser le comeback de l’année en prolongeant sa série de wins.

En effet, si Trae Young était souriant en interview d’après-match grâce à cette victoire, c’est peu dire si le stress se voyait encore sur le visage du meneur All-Star. Il faut dire qu’Atlanta avait absolument tout fait pour craquer au finish, les hommes de Nate McMillan encaissant un terrible 13-0 dans les 3 dernières minutes du match pour être mené d’un point.

Markelle Fultz, impeccable ce lundi soir, donnait l’avantage aux siens sur un lay-up bien négocié, et Orlando se voyait déjà vainqueur.

C’était sans compter sur Dejounte Murray, calme et concentré aux lancers, qui donnait un avantage définitif aux siens sur une triste faute de son meilleur ami… Paolo Banchero. Vu que ça a l’air d’être le thème sportif en ce moment, un long match de plus de 2h se terminait sur une séance de tirs isolés. Hélas pour le Magic, la dernière tentative de Banchero ricochait sur l’arceau, victoire des Hawks 126 à 125.

Mais s’il a eu du mal à la toute fin de rencontre, Trae Young a été sensationnel le reste de la partie.

Déployant tout son arsenal offensif pour punir ses défenseurs et mettre ses coéquipiers en avant, c’était le Trae des Playoffs 2021 qui était sur le terrain cette nuit.

TRAE YOUNG WITH A LOGO THREE AND STARES DOWN MOE WAGNER! pic.twitter.com/9HlTOdKdeI — HawksMuse (@HawksMuse) December 20, 2022

Il faut rappeler que Young était un peu passé à côté de son match il y a une semaine, contre Orlando justement, l’efficacité du petiot n’étant pas au rendez-vous (6/15 au tir dont 1/5 à trois-points). Autant dire qu’avec l’arrivée du Magic en ville, en possession de cette série de victoires, et avec le duo Dejounte Murray – John Collins de retour dans la rotation, le niveau de motivation était très élevé pour Ice Trae.

37 points à 11/22 au tir dont 3/7 à trois-points, avec 13 passes en bonus et de la magie plein les doigts.

C’est encore une série qui a été priée de déposer ses armes à Atlanta, après les Bucks et les Kings qui sont eux aussi passés par la StateFarm Arena et sont repartis bredouille.

Une victoire qui, si elle n’est pas convaincante, fait du bien aux Hawks car leur mois de décembre n’a pas été extraordinaire, loin de là. Touchés par les blessures, en désaccord au sein du groupe, les boys de Géorgie doivent se reprendre et cela passe forcément par leur leader, qui peut évoluer à ce niveau soir après soir.

En attendant le prochain épisode irrespirable d’Atlanta, qui l’emportera au finish comme ça a déjà été le cas plusieurs fois cette saison…