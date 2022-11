Kevin Durant gratte encore une place dans la liste des meilleurs scoreurs de l’histoire de la NBA, une journée de plus au boulot en somme pour le Snake de Brooklyn. KD occupe désormais le dix-huitième rang du prestigieux classement, devançant désormais Kevin Garnett et Vince Carter notamment.

Bon, bon, bon… Kevin Durant est une machine à scorer, épisode 2734. Si les Nets galèrent en ce début de saison, KD est – sur le plan du jeu individuel du moins – quasi irréprochable. Le Slim Reaper avoisine les 30 points par match, assortis de 6,5 rebonds et plus de 5 assists. Et c’est dans la victoire cette fois que Kevin améliore sa marque au sein des meilleurs marqueurs de l’histoire de la Grande Ligue.

Pourtant, Easy Money Sniper n’a pas particulièrement écrasé la table de marque ce soir, puisque seuls 12 petits points ont suffi au forward pour passer devant le Big Ticket dans le succès des Nets à Toronto. Pour rappel, c’est il y a un mois seulement que KD faisait son entrée dans le mythique top 20, éjectant par la même occasion un certain Alex English. Après ce match, The Snake compte désormais 26 072 points. On vous défie de prendre votre ballon et d’aller dépasser ce total au playground du coin. Eh oui, surprise, il semblerait que Kevin Durant ne soit pas le plus mauvais quand il s’agit de faire rentrer la balle orange dans le panier. Il aura fallu à Kevin Garnett 21 saisons en NBA et 1462 matchs de saison régulière pour instaurer cette marque, il n’a cependant fallu à l’arme fatale de Brooklyn « que » 957 matchs pour la surpasser. D’ailleurs, si les surnoms des deux joueurs se ressemblent à s’y méprendre (prononcez « Kay Di » et « Kay Dji »), il semblerait que ceux-ci ne constituent pas la seule similitude dans le jeu des deux forwards.

Car si Durantula est connu pour être un poste 4 désormais, all-around et technique, tant dans son shoot que dans son handle – tous deux All-time – le Kid n’est (vraiment) pas le dernier lorsqu’on aborde ces catégories. Reste à espérer à Durant la même longévité qu’au Big Ticket, qui a tout de même évolué sur les planches de la Ligue jusqu’à ses 39 ans !

Congrats to @KDTrey5 of the @BrooklynNets for moving up to 18th on the All-Time SCORING list! pic.twitter.com/tB1xRD1a4F — NBA (@NBA) November 24, 2022

Et si on se projetait un peu alors : mais où le Slim Reaper va-t-il s’arrêter ? Eh bien, si KD continue sur sa lancée du début de saison, ce dont dont semble tout à fait capable l’ami Kevin, et en admettant que ce dernier ne manque aucun match d’ici à la fin de la régulière, le serpent le plus connu de l’Etat de New York améliorerait sa marque de 1907 points, plaçant par conséquent Durant à la… dixième place du classement, juste entre Carmelo Anthony et le président du rebond lui-même, Moses Malone. Des projections plus réalistes s’arrêteraient à 1500 points mais le résultat resterait le même : KD devrait normalement intégrer le top 10 des meilleurs marqueurs de l’Histoire d’ici à la fin de l’exercice 2022-23.

À désormais 34 ans, Kevin Durant semble toujours aussi imperturbable quand il s’agit de scorer à n’en plus pouvoir. Ça tombe bien, on espère que le traître préféré de toute la NBA pourra continuer à dominer son monde aussi longtemps que possible, et on est prêt à réécrire cet article dix-sept fois supplémentaires s’il le faut.