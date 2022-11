En déplacement à New Orleans, les Blazers l’emportent 106 à 95 dans le sillage d’un grand Jerami Grant. Le début de saison en fanfare se confirme dans l’Oregon.

Pour la box score maison de ce match, il suffit de cliquer.

9 victoires, 3 défaites, une place de dauphin dans la Conférence Ouest, qui aurait pu prédire un tel démarrage pour les Blazers ? La bande de Damian Lillard traverse pour le moment ce début de saison avec une remarquable facilité. On se dit à chaque fois que ça va être compliqué pour eux et ils nous donnent tort en allant puiser dans leurs ressources pour arracher encore et toujours la victoire. Un déplacement à New Orleans en back-to-back ? Sans Damian Lillard (on repassera pour les retrouvailles avec C.J. McCollum), Jusuf Nurkic, ni Shaedon Sharpe sur le parquet ? C’est un match qui aurait pu être lâché en route. Non, les Blazers ne se trouvent pas d’excuses, ils vont sur le terrain et ils font le taf, avec le matos à disposition. Avec des soldats comme Josh Hart, comme Nassir Little et aussi des gars qui sont prêts à prendre le lead en l’absence du capitaine. Anfernee Simons a plusieurs fois joué ce rôle mais ce soir c’était Jerami Grant qui a enfilé la grosse casquette de franchise player. 27 points, à 10/20 au tir dont 4/8 de loin, 8 rebonds, 4 passes, 4 interceptions, un +20 au différentiel, sans oublier une bonne dose de highlights pour l’ancien des Pistons.



Auteur d’une grosse première mi-temps et important pour finir le boulot avec 10 points dans le seul money time, Grant a montré pourquoi les Blazers ont misé sur lui cet été. On rappelle le tarif : le 1er tour de Draft 2025 des Bucks + des swaps au second tour sur d’autres picks. Bref, les miettes d’un Bounty. Pas exactement le tarif d’un joueur à 19 points de moyenne, qui n’a jamais aussi bien shooté de sa vie (44% de loin !) et qui s’est parfaitement adapté à sa nouvelle maison. Cette nuit, c’était Jerami Grant le All-Star, une étoile qu’il n’a jamais pu inscrire sur son CV mais qui sait, il a encore le temps d’y remédier.

Et les Blazers dans tout ça ? Difficile de trouver un nuage à l’horizon. Le road trip en cours ? Quatre victoires pour une seule défaite et pourtant il a fallu aller chez les Suns (x2) et le Heat. C’est dire. Le plus impressionnant c’est que Damian Lillard a manqué trois matchs durant cette période. Pas un problème, tout comme le fait qu’on n’a toujours pas vu Gary Payton II avec un jersey des Blazers depuis le début de la saison. Et malgré tout l’équipe a déjà le 6ème defensive rating de la Ligue. Plutôt prometteur non ? L’équipe gagne, le groupe vit bien, les fans sont en plein kiff, que demander de plus ?

Jerami Grant a pris le lead chez les Blazers pour aller taper les Pelicans dans leur nid. La belle histoire continue à Portland, il faudra plus que quelques blessés pour endiguer la dynamique du moment dans l’Oregon.