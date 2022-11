Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois d’octobre.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Tyler Herro est désormais un homme riche, et visiblement heureux.

# Giannis a été MVP, DPOY et Champion NBA avec le même régime alimentaire que nous tous.

I got the essentials packed 🛫🤣 pic.twitter.com/DhSw0ELOTe — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) October 3, 2022

« J’ai juste pris l’essentiel. »

# L’incident entre Draymond Green et Jordan Poole a beaucoup fait parler, notamment Bobby Portis, notamment connu pour avoir castagné Nikola Mirotic qui était à l’époque son coéquipier chez les Bulls.

It’s cool when they do it, it’s a problem when I do it! — Bobby BP Portis (@BPortistime) October 12, 2022

« C’est normal quand ils le font, c’est un problème quand je le fais. »

# Tandis que De’Aaron Fox se la joue Patrice Evra et imagine une sanction pour le responsable de la fuite de la vidéo du gnon.

Someone’s definitely getting fired for that video leaking — De’Aaron Fox (@swipathefox) October 7, 2022

« Quelqu’un va se faire virer pour avoir fait fuiter cette vidéo. »

# Evan Fournier soupçonne également une affaire d’argent, et se demande comment les deux feront pour cohabiter ensuite.

Somebody got a bag for releasing that tape. Smh. — Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 7, 2022

« Quelqu’un a reçu un virement pour faire fuiter cette vidéo. »

There is no way you can get back to being teammates after a punch like that. — Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 7, 2022

« Impossible de redevenir coéquipiers après une telle droite. »

# Puis il y a Mikal Bridges, qui veut du sang.

FIGHTINS — Mikal Bridges (@mikal_bridges) October 7, 2022

« BAGARRE ! »

# Eh oui, c’est la reprise !

« C’est presque l’heure. Prêt, batteries rechargées. »

« La NBA est de retour ! »

Year 13 officially begins tomorrow 🐝 pic.twitter.com/RawercpGHD — Gordon Hayward (@gordonhayward) October 18, 2022

« La 13ème année débute officiellement demain. »

« C’est parti pour la 6ème année. »

« 9ème année. »

« Chapitre 20. Un dernier tour. Légende éternelle. »

# Un gâteau d’anniversaire très… particulier pour Paul Pierce. Un troll assez fou.

My boys got me this cake fa my bday they play to much pic.twitter.com/tHXCGaLPG7 — Paul Pierce (@paulpierce34) October 20, 2022

« Mes potes m’ont pris ce gâteau d’anniversaire, ils aiment trop jouer. »

# Même Nick Young, l’ancien de la maison, commence à imaginer des stratagèmes pour que les Lakers se séparent de Westbrook (spoiler : ça s’annonce compliqué).

Lakers go get Eric Gordon and buddy Hield in a 3 way trade for Russ and picks — Nick Young (@NickSwagyPYoung) October 25, 2022

« Allez chercher Eric Gordon et Buddy Hield dans un trade à 3 équipes pour Russell Westbrook et des tours de Draft. »

# Jaylen Brown veut atterrir au Louvre.