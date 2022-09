La rentrée de la NBA n’a jamais été aussi proche ! Après le Media Day et l’ouverture des camps d’entraînements, place aux premières confrontations. À partir du 30 septembre et jusqu’au 14 octobre, la pré-saison nous accompagne pour un préchauffage tranquille jusqu’au début de la saison régulière. Chez l’Oncle Sam, à Abu Dhabi, à Tokyo, les stars NBA remettent le short et préparent leurs plus beaux moves. Pour ceux qui veulent connaître le programme complet, c’est juste en-dessous.

Vendredi 30 septembre :

12h : Wizards – Warriors (à Tokyo)

4h : Clippers – Maccabi Ra’anana

Samedi 1er octobre :

2h : Milwaukee – Memphis

Dimanche 2 octobre :

7h : Warriors – Wizards (à Tokyo)

19h : Celtics – Hornets

0h : Jazz – Raptors

1h : Rockets – Spurs

2h : Phoenix – Adelaïde 36ers

Lundi 3 octobre :

1h30 : Nets – Sixers

2h : Grizzlies – Magic

3h : Nuggets – Thunder

4h30 : Lakers – Kings

4h30 : Clippers – Blazers

Mardi 4 octobre :

1h : Knicks – Pistons

1h30 : Heat – Wolves

3h30 : Bulls – Pelicans

4h : Blazers – Jazz

Mercredi 5 octobre :

1h : Sixers – Cavaliers

1h : Hornets – Pacers

1h30 : Celtics – Raptors

2h : Thunder – Mavs

4h : Lakers – Suns

Jeudi 6 octobre :

18h : Hawks – Bucks (à Abu Dhabi)

1h30 : Nets – Heat

1h : Blazers – Maccabi Ra’anana

2h : Thunder – Adelaïde 36ers

2h : Spurs – Magic

4h : Lakers – Wolves

Vendredi 7 octobre :

1h30 : Hornets – Celtics

1h30 : Knicks – Pacers

2h : Bulls – Nuggets

2h : Pelicans – Pistons

2h : Rockets – Raptors

2h : Grizzlies – Heat

2h30 : Mavs – Magic

Samedi 8 octobre :

18h : Bucks – Hawks (à Abu Dhabi)

Dimanche 9 octobre :

0h : Raptors – Bulls

1h : Thunder – Maccabi Ra’anana

1h : Spurs – Pelicans

2h30 : Warriors – Lakers

3h : Kings – Blazers

4h30 : Clippers – Wolves

Lundi 10 octobre :

1h : Hornets – Wizards

1h : Cavs – Sixers

1h30 : Heat – Rockets

3h : Nuggets – Suns

Mardi 11 octobre :

1h : Magic – Grizzlies

1h : Pistons – Thunder

2h : Bulls – Bucks

3h : Jazz – Spurs

4h : Warriors – Blazers

Mercredi 12 octobre :

1h : Pacers – Knicks

1h : Cavaliers – Hawks

1h : Sixers – Hornets

1h30 : Bucks – Nets

1h30 : Heat – Pelicans

4h : Lakers – Wolves

4h : Suns – Kings

4h30 : Clippers – Nuggets

Jeudi 13 octobre :

1h : Pistons – Grizzlies

2h : Spurs – Thunder

Vendredi 14 octobre :

1h : Magic – Cavaliers

1h : Raptors – Celtics

1h : Pacers – Rockets

1h30 : Knicks – Wizards

2h : Wolves – Nets

2h : Pelicans – Hawks

3h : Jazz – Mavs

4h : Warriors – Nuggets

4h : Kings – Lakers

Voilà le programme complet de la pré-saison ! On l’imprime, on l’encadre ou on se le garde en favori pour être sûr de rien rater sur les quinze prochains jours. Plus que deux jours avant de revoir des équipes NBA s’affronter sur un terrain !