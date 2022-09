C’est indiscutable, en seulement deux saisons dans la Grande Ligue, Obi Toppin s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus spectaculaires en NBA. Capable d’écraser des dunks en très haute altitude, l’intérieur des Knicks a en plus bien progressé depuis sa sélection à la Draft il y a deux ans. Un petit rayon de soleil pour une équipe new-yorkaise qui sort d’une saison bien crado.

Bonjour, dans la grande famille des sur-athlètes en NBA, on demande Obi Toppin. Dès sa sortie de Dayton, l’intérieur est déjà catégorisé comme un dunkeur fou. Choisi en huitième position de la Draft 2020, l’intérieur a connu des débuts timides chez les grands mais les progrès entrevus la saison dernière nourrissent des espoirs du côté de New York. De l’espoir, mais aussi et surtout de l’excitation. Car s’il y a bien un domaine dans lequel le gamin ne déçoit pas, c’est celui du spectacle. Avec ses 2m06, Toppin est un formidable showman, capable de foutre n’importe qui sur un poster. La saison dernière, Obi One a martyrisé les cercles à répétition. Tomar à une ou deux mains, réception de alley-oop au-dessus de l’horloge des 24 ou encore moulin à vent et même rider en contre-attaque, le mec a juste une panoplie parfaite pour faire le show. Plus d’une fois, ses highlights spectaculaires ont fait exploser un Madison Square Garden déjà bouillant. On pense notamment à ce tomar XXL sur Goga Bitadze qui avait fait rugir le MSG. On dit souvent qu’une image vaut mieux que mille mots, alors pour la peine, n’hésitez pas à vous refaire non pas une mais cinq minutes des meilleures actions de l’ailier-fort. Ça en vaut clairement le détour.

Mettre des dunks c’est cool et ça fait toujours plaisir à voir, mais maintenant Obi Toppin va devoir prouver qu’il peut encore franchir un cap supplémentaire pour devenir plus qu’un showman chez les Knicks, qui voudront clairement se racheter la saison prochaine.