Cette nuit, les téméraires et autres fans de café ont pu se régaler devant les deux matchs de la California Classic Summer League, une petite ligue d’été rassemblant les quatre équipes que sont Warriors, Heat, Lakers et Kings. Bien sûr, les rookies étaient de sortie pour faire brûler le parquet du Chase Center entre deux limonades au citron. Pour bien commencer ce meilleur jour de la semaine, quoi de mieux que de se faire un petit récap’ d’une nuit de basket estivale ?

Un seul regret avec cette ligue d’été californienne : qu’elle ne se joue pas en extérieur. On aurait aimé voir tous ces jeunes battre le pavé sous les palmiers. Pour le reste, que de la régalade et c’est ça que c’est bon. Les Kings jouaient contre le Heat en ouverture de nuit, une sympathique partie de panier balle puisque comme vous le savez, les joueurs qui sont sur le parquet ne sont pas tous sous contrat en NBA. Quelle conséquence ? Et bien tout le monde se la donne, et l’intérêt des matchs n’en est que relevé. Tiens d’ailleurs, qui était là cette nuit ? On commence par Keegan Murray, qui a encore bien régalé après une première journée de folie samedi. La palme du meilleur vacancier joueur du match revient néanmoins à Keon Ellis, le combo guard d’Alabama signé en two way contract par Sacramento dans la foulée de la Draft. 17 points et 5 rebonds à 75% au tir, appelez le Monsieur Propre en fait. On signalera aussi les quelques petites douceurs envoyées par Nikola Jovic, la mélodie balkanique est encore un peu balbutiante mais bon sang qu’elle est déjà jolie. Au final ? 81-64 Kings, mais le score importe peu. Sauf pour les fans des Kings, qui sortent du Chase Center en transe après les deux victoires consécutives de leur équipe. Rappelons juste que Sac-Town a remporté la Summer League de Las Vegas l’année passée. Rangez vos Luis Fonsi, vos DJ Snake et autre Major Lazer : les rois de l’été, ce sont les Kings.

Kings fans didn’t know how to act after winning two summer league games “WE’RE GETTING 40 WINS THIS YEAR” pic.twitter.com/yHplVfHnR5 — SB Nation (@SBNation) July 3, 2022

Concernant la seconde partie de basket du jour, elle opposait deux des trois derniers champions NBA. Lakers – Warriors, Stephen Curry, LeBron James, Klay Thompson. Hé, ne rêvez pas, ils sont tous en teuf sous les tropiques. Non, au programme de la night, c’était du Gui Santos, Moses Moody, Scottie Pippen Jr. et Max Christie. Nos impressions ? Une belle partie de basket, bien meilleure que celle évoquée avant tiens. Moses Moody assume parfaitement son statut de champion NBA, facile quand on joue contre des U20. Non, la vraie jolie surprise de ce match, c’est bien Pippen junior. À la passe, à la finition, le fiston de Scottie a dealé du caviar à tous les copains tout en envoyant de la filoche. La traduction dans les chiffres ? 15 points et 8 passes, avec la forte et belle impression que le gamin s’éclate complètement sur le parquet. Côté Warriors, il faut noter la grosse partie de Lester Quinones, venu taper un basket entre deux prépa de braquages avec Franklin, Michael et Trevor. 19 points, 5 rebonds pour l’arrière non drafté. Comme l’impression qu’en se la donnant comme ça, il pourra peut-être décrocher un ticket pour la suite.

Scottie Pippen Jr. with the steal and score to give the Lakers a 20-point lead 🔥 pic.twitter.com/qzrJ8PcqEg — NBA TV (@NBATV) July 4, 2022

Allez, on enchaîne. Sympathique nuit de Summer League quand même. Ce soir ? Pas de basket au programme, ce serait bête de venir à San Francisco et de ne pas prendre le temps d’aller visiter un peu quand même. Ne soyez pas pour autant inquiets, puisque la dernière journée de ce California Classic se tiendra demain soir.

Source : Twitter @SBNation / @NBATV