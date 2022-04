Un seul match cette nuit, alors on a le droit à un grand angle sur ce Memphis – Minnesota ! Et qui dit match à enjeu dit actions de malade, alors on y va sans plus attendre, avec le café (ou le Ricard).

Karl Anthony Towns façon œil de lynx.

Mettez trois défenseurs à Anthony Edwards, il n’en aura rien à faire.

Tiens, Ja Morant lui a répondu.

Jaden McDaniels met Jaren Jackson Jr sur le poster, oh Ja Ja.

Ne jamais énerver un chat, surtout quand il fait 112 kilos.

Cinq actions ce matin, mais cinq petites douceurs qui passent comme une lettre à la poste pour le début du week-end. Allez, on y retourne et on se retrouve lundi pour la suite !