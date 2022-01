NBA Top 10 du jour : Darius Garland dédicace son dagger au banc des Knicks, selon le barème ça fait 250/20 en trashtalking

Quatre matchs seulement cette nuit mais pas pour autant que les paniers n’ont pas tremblé, pas pour autant que les ficelles n’ont pas brûlé. On vous résume tout ça en quelques minutes, et on file s’occuper de la poule au pot de ce soir.

Très belle technique de Julius Randle, qui tente de contrer un joueur invisible afin de ne pas se retrouver sur un poster. Elle est vraiment réussie sa saison à Julius, y’a rien à dire.

L’art d’être un génie, c’est parfois être capable de faire quelque chose que personne n’imaginait que vous alliez faire quelques dixièmes de seconde plus tôt. – Lao Tseu.

Isaac Okoro lui, fait attention de bien viser quand il monte au contre. Et disons que c’est plus pratique quand vous voulez VRAIMENT empêcher le ballon de rentrer dans le panier, suivez mon regard.

Il n’en a pas mis beaucoup cette nuit Darius Garland, mais le peu qu’il a mis les Knicks s’en souviendront. 25/20 en trashtalking au passage, qu’il est craquant ce petit bout.

Voilà le genre de panier qui fait que notre amour pour Ayo Dosunmu grandit de jour en jour.

Plus les jours passent, plus la thèse comme quoi JaVale McGee mesurerait 4m30 se confirme.

Luguentz Dort a fait partie des joueurs qui ont initié la presque remontada du Thunder face aux Bulls. Luguentz, tu dors ? Bah non.

On a entendu crier Jaxson Hayes tellement fort sur son trailer qu’on s’est dépêché de poser 10 balles sur la fin de l’action.

La douceur de l’eurostep de Javonte Green n’a d’égal que la violence de son tomar.

Troy Brown Jr. se voyait bien en héros du Top 10 de la nuit mais au final Jeremiah Robinson-Earl est venu lui rappeler qu’il avait surtout raté son début de carrière.