C.J. McCollum de retour lundi pour le MLK Day : une bonne nouvelle en provenance de Portland, tiens ça faisait longtemps

Il y a un mois, on avait eu des infos plutôt encourageantes concernant l’état de santé de C.J. McCollum, victime d’un pneumothorax début décembre dans un match face à Boston. Désormais, l’arrière de 30 ans semble prêt à retrouver les parquets après 17 rencontres à regarder les Blazers depuis la touche. Selon Shams Charania de The Athletic, Cijay devrait effectivement retrouver les terrains pour le déplacement de Portland à Orlando lundi, jour du MLK Day. Une nouvelle qui a de quoi redonner un peu le sourire aux fans des Blazers, qui connaissent quand même une saison pas très drôle cette année. Mais on est avant tout contents pour McCollum car un pneumothorax, c’est un mot qui peut faire flipper au premier abord. Heureusement, le copain de Damian Lillard s’est complètement remis et il va ainsi pouvoir reprendre sa campagne où il tourne à 20,6 points (42,3% au tir, 39,3% du parking), 4,1 rebonds, 4,5 passes et 1,1 interception de moyenne en 35,3 minutes de jeu. Une production solide mais en baisse par rapport aux années précédentes, McCollum connaissant notamment quelques difficultés pour s’adapter aux nombreux changements ayant caractérisé la franchise de l’Oregon ces derniers mois. Nouveau coach, nouveau staff, changement de GM… c’était visiblement pas facile pour l’arrière, qui attendait en plus de devenir papa pour la première fois. Mais maintenant que mini-McCollum est arrivé et qu’il a complètement récupéré de son pépin, C.J. peut à nouveau avoir la tête au basket.

Portland Trail Blazers guard CJ McCollum is expected to return to lineup on Monday vs. the Magic in Orlando, sources tell @TheAthletic @Stadium. McCollum fully recovered from a collapsed lung that he suffered on Dec. 4 against Boston. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 14, 2022

Et les Blazers vont sans doute pas mal s’appuyer sur lui dès qu’il refoulera les parquets. On rappelle juste que Dame est out pour plusieurs semaines, tandis que Norman Powell est dans les health & safety protocols de la NBA (même s’il pourrait en sortir assez rapidement). McCollum devrait ainsi dégager Ben McLemore du cinq malgré les belles perfs récentes de ce dernier et être associé à Anfernee Simons sur le backcourt, ce dernier ayant notamment profité de l’absence de Lillard pour lâcher quelques perfs XXL récemment. Le retour de C.J. s’effectuera également au sein d’une équipe de Portland qui pourrait bien bouger d’ici à la trade deadline du 10 février prochain, les Blazers étant aujourd’hui seulement onzièmes de l’Ouest (bilan de 16 victoires – 25 défaites) avec un Lillard absent potentiellement jusqu’à la mi-mars. De quoi faire un peu le ménage peut-être. Les futurs agents libres Robert Covington et Jusuf Nurkic sont notamment dans les rumeurs, mais on se dit que C.J. n’est pas totalement à l’abri non plus, surtout avec l’explosion de Simons. Les bruits de couloir concernant McCollum ne datent pas d’hier, lui qui a souvent vu son nom dans des échanges potentiels avec la star des Sixers Ben Simmons. Si ce scénario ne semble plus d’actualité aujourd’hui, on gardera quand même un œil sur C.J., même si sa cote a possiblement chuté au vu de sa saison en deçà de ses capacités et son contrat imposant (30,8 millions cette année, 33,3 l’an prochain, 35,8 la saison suivante).

Difficile de dire de quoi l’avenir de C.J. McCollum sera fait mais ce qui est sûr, c’est qu’on a bien envie de le revoir jouer au basket, que ce soit à Portland, dans une autre franchise NBA ou sur Saturne. Welcome back Cijay !

Source texte : The Athletic