LeBron James, c’est parti pour une année de plus : 43 points face aux Blazers, à 37 ans, un 31 décembre, le compte est bon

Qui d’autre que LeBron James pouvait se charger personnellement de souhaiter la bonne année à la communauté NBA. DeMar DeRozan avait parfaitement lancé la dernière nuit de 2021 et le King himself s’est donc chargé d’en tirer le feu d’artifice, avec une nouvelle démonstration de facilité et de domination face à des Blazers décidément bien fébriles. Les années passent et rien ne bouge, LeBron James reste le patron. Le patron de tous les patrons.

Très vite on l’a senti. On a senti que LeBron James voulait frapper un grand coup ce soir, et ainsi nous empêcher d’aller au pieu malgré les quelques grammes dans le sang et un bidou qui ne demandait qu’une seule chose : qu’on s’allonge sur le dos. Merci pas merci, et si dès le premier quart-temps… Ben McLemore nous offrait son moment smoothy c’est bien LeBron qui marquait de son sceau le début de match avec très rapidement un écart qui ne sera jamais réduit par les Blazers. Des écarts, Damian Lillard en a d’ailleurs fait pas mal cette nuit, assez symptomatique d’une saison au mieux inconstante, au pire complètement claquée, et face à une équipe dont les leaders se nomment McLemore et Tony Snell on vous laisse imaginer le peu de suspense offert par cette dernière rencontre de 2021. LeBron ? 25 pions et 10 rebonds, à la mi-temps, avec le sourire, que dire face à tant de facilité, alors qu’au même âge que lui on a clairement vu quelques heures plus tôt qu’on ne tenait absolument pas le vin blanc. Tirs à 3-points, fadeaways incontrables époque LeBronto, tout droit d’un panier à l’autre sans même sentir les bras qui tentent vainement de l’accrocher, bref la totale, et à six minutes de la fin du match le boss de fin sortira pour de bon et enfilera son pyjama jaune et bleu, mort de rire avec les copains, une soirée de plus dans l’univers LBJ.

On avait évoqué la veille la forme resplendissante de celui qui a tout de même fêté ses 37 berges, et la venue des Blazers en ville n’a donc fait que conforter ce que l’on savait déjà : LeBron James est fait d’un moule différent, d’un moule unique, et les records battus ou en cours ne seront jamais suffisants pour décrire la facilité avec laquelle le Jefe se sera essuyé les semelles sur la NBA, depuis bientôt 19 ans et pour quelques années encore probablement. Parce qu’il ne montre pas de signe de faiblesse le type, parfois un peu de lassitude que l’on mettra plus sur le compte d’une équipe disons… originale cette année, pas de faiblesse et même parfois la sensation, attention les yeux et les oreilles, la sensation qu’il progresse encore sur certains points, à moins que ce ne soient les défenses qui aient tout simplement capitulé.

43 points à 16/26 au tir, 14 rebonds, 4 passes, 2 steals et 2 contres face aux Blazers, à 37 ans et avec la banane. LeBron James vous souhaite une très bonne année 2022, les années passent et rien ne bouge, ou on se répète, ça va faire bientôt vingt piges qu’on se répète.