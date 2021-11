Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : double dose de Suns – Warriors en quelques jours, c’est Noël avant l’heure

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

On espère que vous avez déjà préparé le sapin parce que c’est Noël avant l’heure en NBA. Pourquoi ? Tout simplement parce que l’on aura droit à deux affrontements entre les deux meilleures équipes de la Ligue à trois jours d’intervalle. On vous laisse encore deux petites secondes pour devenir de qui il s’agit. Bravo, on parle bien des Warriors et des Suns. Les derniers finalistes recevront le premier acte dans l’Arizona avant de se pointe au pied du Bay Bridge pour le match retour dans la nuit de vendredi à samedi. Et comme les choses sont bien faites, les deux matchs seront retransmis sur les antennes de beIN Sports. Pour ceux qui préfèrent la Conférence Est, on aura un beau Knicks – Bulls ce jeudi alors que l’affiche en prime time de dimanche prochain opposera les Cavs d’Evan Mobley au Jazz de Rudy Gobert à 21h30. Alléchant, non ?

Dans la nuit du lundi 29 novembre

Utah Jazz – Portland Trail Blazers à 3h (beIN 4)

Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans à 4h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 30 novembre

Phoenix Suns – Golden State Warriors à 4h (beIN 1)

Sacramento Kings – Los Angeles Lakers à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 1er décembre

New Orleans Pelicans – Dallas Mavericks à 2h (beIN 1)

Milwaukee Bucks – Charlotte Hornets à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 2 décembre

New York Knicks – Chicago Bulls à 1h30 (beIN 1)

Phoenix Suns – Detroit Pistons à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 3 décembre

Miami Heat – Indiana Pacers à 1h (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers à 4h (beIN 1)

Golden State Warriors – Phoenix Suns à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 4 décembre

New York Knicks – Denver Nuggets à 19h (beIN 5)

Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies à 2h30 (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 5 décembre

Cleveland Cavaliers – Utah Jazz à 21h30 (beIN 2)

Toronto Raptors – Washington Wizards à 23h (beIN 4)