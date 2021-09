Ben Simmons et les Sixers, une histoire qui pourrait aller jusqu’au… tribunal : il en pense quoi Adam Silver si Benny… ne joue pas de la saison ?

Comme chaque jour, vous le savez, un petit point Ben Simmons s’impose. Non pas que ça bouge réellement en coulisses concernant un transfert du triple All-Star, c’est juste que plus on avance, plus le dossier du Boomer semble s’assombrir. Le dernier épisode de la série ? Il est juste épique.

Alors que les camps d’entraînement viennent de commencer et que la saison régulière débute dans trois semaines, on se demande toujours comment le dossier Ben Simmons peut bien se débloquer. Parce que là, on a véritablement deux camps qui restent fidèles à leur position coûte que coûte. Les Sixers espèrent toujours que Simmons se pointe et ne comptent pas le transférer avant qu’une offre suffisamment alléchante ne se présente, tandis que Ben n’envisage pas une seconde de rejoindre le groupe. D’après Ramona Shelburne d’ESPN, qui cite des sources proches du joueur, le All-Star serait prêt à rater toute la saison s’il le faut. Est-ce qu’on se dirige vraiment vers ce scénario ? Comme l’indique la journaliste, c’est une chose de dire ça avant la saison, c’en est une autre de le faire vraiment et de laisser filer de nombreux billets verts pour forcer son transfert. Car c’est évidemment l’un des points très importants du dossier à l’heure actuelle : quelles sanctions vont infliger les Sixers à leur joueur pour sa grève ? Est-ce que les amendes vont s’enchaîner ou est-ce que la franchise de Philadelphie pourrait carrément refuser de payer Simmons pour non-respect de l’une des clauses de son contrat (à savoir venir au camp d’entraînement) ? La question se pose aujourd’hui car au 1er octobre, c’est-à-dire demain, Ben doit recevoir un premier versement de son salaire « garanti » de 33 millions de dollars pour la saison 2021-22. Et si les Sixers refusent de payer leur joueur car il est absent, le divorce pourrait prendre une tournure particulièrement crade, avec un Simmons qui colle un procès à sa franchise pour non-respect des termes du deal. Vous pouvez retrouver plus de détails dans le thread maison ci-dessous, mais vous imaginez bien le bordel.

Clairement, cette affaire devient de plus en plus glauque et on se pose tous la question de savoir comment elle va évoluer. Est-ce que l’un des deux camps va céder ? Est-ce qu’un transfert surprise avant le 1er octobre peut tomber ? Est-ce que tout ça peut vraiment se jouer devant les tribunaux ? Bien malin celui qui possède la réponse à toutes ces questions. En tout cas, nous on en connaît quelques-uns qui surveillent ce dossier d’un œil attentif. On pense aux propriétaires et dirigeants des autres franchises. Non seulement parce que Ben Simmons veut se faire transférer, évidemment. Mais on imagine aussi que certains sont agacés devant les méthodes utilisées par Simmons et son agent Rich Paul dans ce dossier, qui commence vraiment à dépasser les frontières de Philadelphie. « À quoi servent les contrats si un joueur peut tout simplement choisir de sécher le camp d’entraînement tout en continuant à être payé ? » Voilà le genre de question qui a probablement été envoyée au visage d’Adam Silver par plusieurs proprios hier lors du NBA Board of Governors. Certains dirigeants aimeraient sans doute voir le boss de la NBA prendre les choses en main et sanctionner Simmons. Et ce qui rend ce dossier encore plus sensible, c’est qu’on est sur un cas pas loin d’être unique en NBA. Et qui dit cas unique dit possibilité de créer un précédent. D’un côté on a un joueur qui est seulement dans la deuxième année d’un contrat de 177 millions de dollars sur cinq ans, et qui refuse tout simplement de se pointer. De l’autre on a une franchise qui, visiblement, envisage de ne tout simplement pas payer un joueur possédant un contrat garanti. Bref, on est sur le point d’atteindre un nouveau sommet dans les disputes joueur – franchise, et le dénouement risque de faire beaucoup de bruit dans l’univers NBA.

Non seulement les Sixers et Ben Simmons ne partagent plus les mêmes projets sur les parquets de basket, mais en plus ils pourraient se retrouver sur un autre parquet pour en découdre, à savoir celui de la justice. Si on n’y est pas encore pour l’instant, quelque chose nous dit qu’il va se passer des choses dans les heures et jours à venir.

[THREAD] Ben Simmons et les Sixers, jusqu'au procès ? ⚖️ Explication d'une situation contractuelle qui pourrait exploser dans les 3 prochains jours. pic.twitter.com/Y8Rtxt38RD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 29, 2021

Contractuellement, il faut savoir que Ben Simmons doit être payé le 1er octobre par les Sixers. C’est dans son contrat. Il doit recevoir 8,25 millions de dollars, soit 25% de son salaire. Un versement le 1er juillet, un le 1er octobre, un le 1er janvier et un le 1er avril. pic.twitter.com/VQS9MMcu0j — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 29, 2021

On entrerait alors dans une situation sans véritable précédent dans l'histoire de la NBA. Une franchise qui refuse de payer son joueur sur un contrat GARANTI, et qui décide tout simplement d'annuler le versement prévu le 1er octobre. Tu veux jouer au gars ? Regarde nous faire. pic.twitter.com/MdJIYDwrOj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 29, 2021

Plusieurs exécutifs et propriétaires s'accorderaient sur le fait que, si un joueur ne respectait pas sa part du deal (aller au camp d'entraînement de son équipe), ils comprendraient que les Sixers pètent un plomb et ne payent pas Simmons. Les GM en ont marre de ces « excès ». pic.twitter.com/cUwpbunZOu — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 29, 2021

Le problème, c'est que ce genre de procès pourrait prendre plusieurs mois, voire même un an. Et c'est clairement pas le genre de délire dont Philadelphie a besoin en ce moment, en quête de succès dans l'élite de la NBA. Mais Ben Simmons veut faire valoir ses droits de joueur. pic.twitter.com/hiRG7KaQVV — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 29, 2021