Evan Fournier annonce son nouveau numéro de maillot sur Twitter : le 13 des Knicks va vite devenir un classique

N’hésitant pas à impliquer sa communauté sur le petit oiseau bleu dans son quotidien, Evan Fournier a toutefois décidé de ne pas suivre la majorité et de lâcher son numéro 94 pour choisir le 13. Tous ceux qui attendaient la nouvelle pour foncer sur le NBA Store peuvent y aller… à moins d’un nouveau troll du nouvel arrière des Knicks.

A quelques semaines de la reprise des training camps, Evan Fournier prépare son retour aux affaires en NBA. Après une quinzaine inoubliable à Tokyo et quelques jours de repos bien mérités en France, il est bientôt l’heure de se remettre au travail pour le Charentonnais. Pour ceux qui débarquent ou qui se sont tout simplement laissés emporter par cette vague d’information incessante qui s’est abattue sur les fans de balle orange au mois de juillet, Vavane a rejoint les New York Knicks pour 78 millions de dollars sur les quatre prochaines années. Un bel accomplissement pour l’ancien joueur des Nuggets, du Magic et des Celtics qui a toujours été attiré par la ville qui ne dort jamais et qui a surtout une belle pièce à jouer dans une équipe de nouveau hype depuis cette quatrième place de la Conférence Est atteinte en 2021. Et puisqu’on sait que le style et les fringues ont au moins autant d’importance que le reste pour More Champagne et la NBA en générale, le choix de son nouveau numéro de maillot était devenu un vrai sujet de discussion pour les fans sur Twitter.

Je fais peter le 94 au Madison la saison prochaine ou quoi ? — Evan Fournier (@EvanFourmizz) August 8, 2021

Javais prévu de changer mais vous me faites hésiter🙄🙄 https://t.co/CPLzgs8wNi — Evan Fournier (@EvanFourmizz) August 9, 2021

Souvent imité mais jamais égalé dans l’art de mettre du suspense, Evan nous a encore teasé sec pour nous mettre l’eau à la bouche. Pendant une semaine, nous avons donc pu donner libre cours à notre imagination sans update de la part du médaillé d’argent des derniers Jeux Olympiques. Bonne nouvelle, l’attente est terminée et c’est à nouveau sur son réseau préféré qu’il est venu nous annoncer son choix ce lundi, n’en déplaise à Nikola Vucevic, récupérant un numéro qu’il portait en France lors de ses années à Poitiers.

Comme un certain Joakim Noah avant lui, Vavane défiera les plus superstitieux de son vestiaire pour enfiler le numéro 13 dans la Grosse Pomme. Un # aussi porté par Ray Williams, Ed Sherod, Jaren Jackson, Anthony Bowie, Luc Longley, Nazr Mohammed, Jerome James, Malik Rose, Sergio Rodriguez, Shelden Williams, Jerian Grant, Henry Ellenson et Marcus Morris au Madison Square Garden. L’occasion unique de placer aussi cette petite anecdote sur l’absence de treizième étage dans de nombreux hôtels américains qui préfèrent parler de 12B ou passer directement au 14 plutôt que d’affronter ce numéro porte-malheur dans de nombreuses cultures. On espère qu’Evan Fournier leur fera changer d’avis en menant les Knicks en Playoffs pour la deuxième saison consécutive et plus si affinité.

On en connait certains qui sont déjà en train de se chauffer pour sortir le porte-monnaie. Que vous soyez abonné au Vélodrome, fan d’Olivia Wilde dans Docteur House ou joueur de casino, le jersey orange and blue d’Evan Fournier à New York risque vite de devenir un classique pour les fans de NBA en France.

Source texte : @EvanFourmizz