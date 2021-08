L’Equipe de France rencontrera donc l’Italie en quarts de finale : pour Team USA ce sera l’Espagne… c’est quand mardi déjà ?

On l’a vécu en direct devant un live YouTuve gratuit offert par le Comité International Olympique (absolument pas) : les quarts de finale du tournoi olympique masculin sont désormais connus. La France face à l’Italie pour affronter le vainqueur entre la Slovénie et l’Allemagne, alors que dans l’autre partie de tableau l’Australie affrontera l’Argentine et Team USA se mangera… l’Espagne. Vite, vite, mardi !

Peu après le dernier match de poule qui avait vu la Slovénie s’imposer face à la Roja, l’organisation de ces Jeux de Tokyo a donc officialisé le tableau final du tournoi olympique. Quatre matchs, quatre affiches évidemment, dont celui qui nous intéresse le plus : France – Italie ! C’est donc face à Nico Mannion, Danilo Gallinari, Achille Polonara, Nicolo Melli ou encore Simone Fontecchio que les Français joueront mardi leur place en demi-finale des Jeux. Une rencontre sous haute tension, forcément, pas de Marco Materazzi ou de Zizou mais la boule au ventre forcément, pour tenter de se rapprocher un peu plus d’une médaille. Le vainqueur de ce match ? Il affrontera celui du match entre la Slovénie de Luka Doncic et l’Allemagne de Thomas Muller, pas un cadeau mais le pire qu’on pouvait imaginer non plus, car le pire… le pire se trouve un peu plus bas (ou haut on en sait rien) dans le tableau. Australie – Argentine donc, vive le rugby sur France TV, et surtout Team USA – Espagne, que l’on pourrait très bien définir comme une finale avant l’heure si la France n’était pas la meilleure équipe de la galaxie de tous les temps de l’univers. Patty Mills vs Luis Scola, Gregg Popovich vs Juan Carlos Ferrero, et plus sérieusement une affiche ENORME entre la Roja championne du monde en titre et une équipe américaine un peu souffretante mais qui compte quand même dans ses rangs quelques génies capables de claquer absolument tout le monde.

Les horaires

🚨 OFFICIEL ! LES 4 QUARTS DE FINALE DES JEUX OLYMPIQUES 2021 AVEC LES HORAIRES (MARDI) : 3H00 : 🇸🇮 SLOVÉNIE- ALLEMAGNE 🇩🇪 6H40 : 🇪🇸 ESPAGNE – ETATS UNIS 🇺🇸 10H20 : 🇫🇷 FRANCE – ITALIE 🇮🇹 14H : 🇦🇺 AUSTRALIE – ARGENTINE 🇦🇷 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2021

Une journée de mardi qui s’annonce mythique, en sortie d’ouverture de Free Agency on le rappelle, et tous ceux qui aiment le basket en France devraient donc se retrouver aux Urgences en soirée après l’un des enchainements les plus hardcore qu’il puisse nous être donné. Alors rendez-vous mardi pour le feu d’artifice, et rendez-vous mercredi pour les survivants.