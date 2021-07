NBA Draft 2021 : tout ce qu’il faut savoir sur les dernières rumeurs, à une semaine tout pile de la cérémonie

A une semaine tout pile de la Draft qui aura lieu on le rappelle dans la nuit de jeudi à vendredi prochain, les rumeurs s’intensifient concernant les futurs choix des trente franchises NBA. L’occasion parfaite pour faire un point majeur, en quelques tweets maison, sur les dernières tendances en direct des bureaux de la Grande Ligue.

Dernière Mock Draft de @Sam_Vecenie disponible sur The Athletic, tout comme @JeremyWoo dans Sports Illustrated. Entre eux et les derniers podcasts écoutés sur la Draft 2021, petit point dans les tweets suivants concernant les dernières rumeurs à 1 semaine du gala. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 22, 2021

🚨 Jalen Green aux Rockets en 2, ça se confirme. Non seulement c’est le nom que beaucoup d’observateurs ont entendu lié à Houston ces derniers temps, mais il semblerait en plus que la famille de Green préfère Houston à Cleveland pour qu’il s’y développe. pic.twitter.com/Vt6tbMKo0Z — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 22, 2021

🚨 Les Cavs et Evan Mobley, ça devrait le faire en pick 3. Fit parfait pour eux, les questions restent entières concernant les prolongations de Collin Sexton et Jarrett Allen (potentiel sign and trade), mais Mobley en 3 c’est le scénario probable et idéal pour Cleveland. pic.twitter.com/zqVIcZ68q8 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 22, 2021

🚨 Si la cote de Scottie Barnes explose en ce moment, les Raptors devraient tout de même drafter Jalen Suggs en pick 4. Incertitudes concernant Kyle Lowry, fit de Suggs idéal dans le roster de Nick Nurse, il y a aussi une piste trade down à Toronto mais rien de sûr aujourd’hui. pic.twitter.com/sQydegkPzX — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 22, 2021

🚨 Orlando est au four et au moulin : – Ils viseraient Jalen Suggs mais pourraient faire écran de fumée afin de verrouiller Scottie Barnes en pick 5. – Plusieurs équipes ont été en contact avec le Magic concernant le pick 8. Demande trop chère venant du management d’Orlando. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 22, 2021

🚨 James Bouknight pourrait être drafté par OKC avec le pick 6. Scoreur ultra talentueux qui grimpe dans les mocks, certains vont même jusqu’à dire qu’il ne sera plus disponible à partir du pick 8 (Orlando). Le Thunder peut imaginer un trio Shai-Dort-Bouknight. pic.twitter.com/pYBnoN1496 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 22, 2021

🚨 Franz Wagner drafté en 9 par les Kings, ça semble se confirmer. Sacramento vise un joueur défensif, polyvalent, capable de se coller dans le projet Fox – Haliburton aisément : Wagner fit parfaitement avec cela. De la création sur pick and roll à développer qui plus est. pic.twitter.com/kkf8BcWzRi — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 22, 2021

🚨 Les Hornets sont logiquement projetés sur les jeunes pivots de la Draft en pick 11… … mais plusieurs observateurs au sein de la Ligue s’attendent à plutôt voir Charlotte récupérer un pivot via la Free Agency cet été. La Draft serait plutôt consacrée aux ailes (Moody, Keon) pic.twitter.com/RqzhZ9ar8i — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 22, 2021

🚨 Il faut s’attendre à plusieurs transferts le soir de la Draft 2021, notamment pour monter à la Draft. Warriors (picks 7 + 14) Thunder (picks 16 + 18 + 35 + 36) Knicks (picks 19 + 21 + 32) Rockets (picks 2 + 23 + 24) Tous susceptibles de trade. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 22, 2021

🚨 Toujours autant de doutes sur le futur choix des Warriors : deal ou pas deal ? Si pas de deal des picks 7 et 14, car flexibilité salariale trop maigre, Golden State pourrait jeter son grappin sur Moses Moody, Josh Diggey ou James Bouknight si OKC le laisse passer. pic.twitter.com/f7upsbH1Lo — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 22, 2021

Voilà pour les dernières infos en bombe à sept jours de la Draft. Si le pick 1 ne souffre d’aucun suspense, on se rapproche également d’un podium assez attendu tout en gardant à l’esprit que quelques trades pourraient venir mettre le bazar sur l’estrade. Plus que sept jours, et vous aurez les réponses à toutes vos questions !