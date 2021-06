NBA Top 5 du jour : c’est l’histoire d’un Paul qui en rencontre un autre, vous ne devinerez jamais qui finit les fesses sur le sol

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : Paul George qui n’apparaît pas dans le Top 5 du jour ? Bah tiens. Petit reverse avec la faute pour attaquer les hostilités.

#4 : Reggie Jackson se prépare pour le Dunk Contest et il s’entraîne visiblement avec Jae Crowder et Mikal Bridges.

#3 : Système parfaitement géré par les Suns, petite feinte de grand-mère pour envoyer le défenseur dans le vent et shoot au buzzer. #parfait.

#2 :« I believe i can fly » est définitivement la chanson préférée de Reggie Jackson.

#1 : Le crime d’un Paul contre un autre et c’est CP3 qui finit le cul sur le sol. Il aurait pas un peu utilisé son bras ce bon PG13 ? Hum, hum.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !