Le Jazz met la main à la poche pour la bonne cause : 30 bourses offertes aux minorités d’Utah, et on ne parle pas de celles de Donovan Mitchell

Une première place à l’Ouest, un Rudy bientôt DPOY, une générosité débordante : tout roule chez le Jazz, qui vient même d’offrir 30 bourses à des élèves bien méritants.

Les bourses aux Etats-Unis ? Pas comme en France où tu peux avoir avoir +4 points sur Parcoursup si tu es boursier. Là-bas, quand on offre une scholarship ça ne rigole pas. Après, chez nous c’est gratos – atchoum chez les ricains- mais bon… n’allons pas sur cette discussion. La franchise de l’Utah a en tout cas juré en début de saison qu’elle offrirait à chaque victoire de présaison et de saison régulière jusqu’au All-Star break une bourse à un élève, cette bourse incluant les frais de scolarité, les livres, la chambre, les repas et encore d’autres frais supplémentaires. Ces bourses de scolarité sont donc officiellement offertes par la franchise de Quin Snyder, en accord avec six prestigieuses universités d’Utah : Brigham Young University, Southern Utah University, University of Utah, Utah State University, Utah Valley University et Weber State University. Alors c’est vrai que l’on peut critiquer la NBA sur certaines choses, mais ça c’est le genre de trucs qu’elle fait bien, mais vraiment bien.

Ces bourses, comme vous vous en doutez, ne sont pas attribuées à n’importe qui. Il y a un fossé entre le nombre d’ethnies diverses au lycée et dans les études supérieures, et l’organisation du Jazz cherche évidemment à combattre cette inégalité. Les chanceux futurs universitaires sont sélectionnés par une association, 10 000 Degrees, qui soutient depuis 40 ans les étudiants avec des parents au faible revenu. En plus, parmi les trente élus, l’égalité homme-femme est également respectée (53% femmes, 47% d’hommes). La franchise de l’EnergySolutions Arena (écolos en plus ?) a dévoilé sur ses réseaux l’annonce de cette très grande nouvelle aux boursiers, une vidéo qui fait toujours chaud au cœur, où les stars – et Georges Niang- de l’équipe appellent individuellement les étudiants surexcités qui ne peuvent pas y croire. Logique. Si on rajoute à cette action celle de Gobzilla (un tantinet moins généreuse mais ça régale quand même) de donner 500€ à la rudyskidsfoundation à chaque contre à domicile (le bougre tourne à 2,7 contres par match), pas mal de monde commence à compter sur le Jazz et c’est une très bonne chose.

What’s better than granting a scholarship for every Utah Jazz win this season? Getting to tell the recipients that their life is about to change ❤️ pic.twitter.com/7YPWho77TX — utahjazz (@utahjazz) May 19, 2021

Oui, ceci un coup de publicité bien tourné et bien planifié mais au final ce sont surtout 30 étudiants qui n’auraient sûrement jamais eu la chance de continuer leurs études qui vont pouvoir réaliser cet exploit. C’est juste gagnant-gagnant-gagnant, alors merci Ryan Smith et sa clique, c’est beau, tout simplement.

Source : NBA