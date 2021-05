NBA Play-in Tournament 2021 – Conférence Est : la grosse preview bien salée ! Apéro TrashTalk

Les petits yeux de la grosse nuit de la veille nous trahissent mais l’important n’est pas là. Pour la deuxième année consécutive, la saison régulière donnera lieu à un play-in tournament en NBA. Une petite nouveauté pour préchauffer avant le coup d’envoi des Playoffs en fin de semaine. Avant le début des hostilités ce mardi, on parle de tout ce qu’il faut savoir sur ces trois matchs déterminants qui regroupent les seeds 7, 8, 9 et 10 de la Conférence Est. Allez, zou, on est parti !

Ici-même, le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

On commence par présenter les contenders ! Dans le Game 1, les surprenants Wizards tenteront de valider l’un des plus gros comebacks de ces dernières années en ne perdant pas de temps face à Boston. A l’inverse, ces derniers n’ont fait que chuter dans le classement de la Conférence jusqu’à se retrouver à la nouvelle place du con : cette fameuse septième place synonyme de play-in tournament et donc potentiellement d’élimination en cas de double défaite. Bon courage à Vavane et ses nouveaux coéquipiers, car Washington arrive lancé. Dans le cas où les Leprechauns seraient battus, ils auraient alors une seconde chance face au vainqueur de Pacers – Hornets. L’absence redoutée de Gordon Hayward pourrait coûter cher à de jeunes frelons inexpérimentés à ce niveau de la compétition. Les Pacers ne sont pas non plus au mieux ces dernières semaines et ça sent le souffre à la Bankers Life Fieldhouse. De quoi nous garantir trois belles affiches très disputées pour avoir le droit de rencontrer les Sixers ou les Nets au premier tour des Playoffs. Miam, miam.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Allez, let’s go !