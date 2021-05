On en sait un peu plus sur le programme du play-in tournament : à vos agendas, on va vivre une grande semaine

À deux petites journées de la fin de la saison régulière, on ne connaît pas encore les affiches du play-in tournament, qui permettra de définir les deux derniers qualifiés pour les Playoffs dans chaque conférence. Par contre, on vient d’avoir quelques infos sur le programme de la semaine à venir.

Du 18 au 21 mai, la NBA vivra au rythme du play-in tournament. Six matchs au total, trois à l’Est, trois à l’Ouest, entre les quatre équipes occupant les places 7 à 10 dans chaque conférence. À l’heure de ces lignes, on connaît sept des huit équipes concernées par cette mini-compétition qui va bien nous chauffer avant les Playoffs. À l’Est, on aura Boston, Charlotte, Indiana et Washington. Les Celtics sont d’ores et déjà assurés de terminer septièmes du classement, ce qui signifie qu’ils joueront à la maison contre le huitième. Les spots 8-9-10 restent cependant à définir. À l’Ouest par contre, le suspense reste entier concernant le septième. Pour l’instant, les Lakers occupent cette place mais les champions en titre espèrent toujours dépasser les Blazers, actuellement sixièmes. Derrière la bande à LeBron, on connaît les trois autres qualifiés pour le play-in, à savoir Golden State, Memphis et San Antonio. Les Spurs ne finiront pas plus haut que la dixième place et joueront donc en déplacement, ça c’est acté, par contre la lutte est intense entre les Warriors et les Grizzlies. Même bilan, avec une confrontation directe à venir lors de l’ultime journée de la saison régulière, ça promet !

Next week’s NBA Play-In Tournament TV schedule. Let the chaos commence: pic.twitter.com/PvKxWCSo1h — Marc Stein (@TheSteinLine) May 15, 2021

Niveau programme maintenant, on aura les deux premiers matchs du play-in tournament de la Conférence Est le mardi 18 mai, avec la confrontation 7-8 sur le parquet des Celtics et le match opposant le neuvième au dixième. Ces deux rencontres seront diffusées sur TNT. Les quatre équipes de l’Ouest rentreront en piste le lendemain, le mercredi 19 mai, pour deux rencontres qui passeront sur ESPN. Il restera ensuite deux matchs à jouer, un dans chaque conférence, pour déterminer le huitième et dernier qualifié pour les Playoffs. Deux « finales » en quelque sorte, en mode Game 7 ou March Madness, comme vous voulez. Pour l’Est, la rencontre se déroulera dans la nuit du jeudi 20 mai au vendredi 21, à 2h du mat’ sur TNT, tandis que le match à l’Ouest est prévu pour le vendredi 21 mai sur ESPN. Voilà voilà. On remercie notre copain Marc Stein du New York Times pour ces petites infos, et on attend désormais de voir comment tout ça va se démêler lors du week-end de folie qui arrive. Lundi, on sera fixés sur l’ensemble des affiches et probablement aussi sur les horaires exacts de chaque rencontre.

Lentement mais sûrement, ça se précise. La saison 2020-21 est sur le point de changer de dimension, on espère que vous êtes prêts car ça risque d’être assez énorme comme expérience.

