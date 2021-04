Les Warriors lancent une collection NFT : personne ne sait ce que ça veut dire mais on a assisté à la pire opération de communication de l’histoire

26 avril 2021, toute la planète NBA commence à trembler. Les Warriors viennent de publier une photo de Klay Thompson, blessé depuis quasiment deux ans, avec un doigt sur la bouche. Certains imaginent déjà un retour plus tôt que prévu pour le Splash Bro. Il n’en sera rien. Le lendemain, les Warriors annoncent en fin de compte… le lancement de leur blockchain NFT. Tout ça pour ça.

Il faut avoir conscience qu’on vient là d’assister à une des pires opérations de communication de lancement de l’histoire. Pour le coup, on peut imaginer ce que ça a pu donner dans les bureaux des Warriors. « Comment on pourrait faire pour teaser cet évènement historique ? » « J’ai une idée. On a une image d’un joueur qui a son doigt sur la bouche, ça fait chut, vous en pensez quoi ? C’est pas mal pour faire monter la sauce. » « Ah bah super bonne idée ça Michel, on va prendre ce numéro 11, il doit être fort en plus. » Et patatra, ils viennent de hyper toute une franchise et énormément de fans – naïfs – dans le monde sur un potentiel retour de Klay Thompson. Niveau lancement et teasing, ce n’était très clairement pas le choix à faire. Au final, les Warriors ont même supprimé la publication sur leur Instagram, mais le mal était déjà fait.

Maintenant que cela est dit, penchons-nous sur cette fameuse collection NFT. Tout d’abord, cela signifie Non-Fungible Token. Oui oui, on parle de blockchain et de cryptomonnaie. Grosso modo, ce sont des jetons non fongibles, c’est-à-dire qui ne sont pas interchangeables. L’objectif ici est d’acheter, de posséder, des moments qui ont marqué l’histoire de la franchise de Golden State via une blockchain. Alors ça aussi faut qu’on en parle. Imaginez qu’une blockchain est un énorme livre, où chaque action de l’histoire d’un objet, d’une personne est écrite. Si on prend l’exemple d’un ballon de basket, on va dire son lieu et sa date de création, où il a été transporté, qui l’a acheté, manipulé, etc.. bref toute une traçabilité qui permet d’évaluer la richesse du produit et qui permet d’éviter la falsification. L’objet est donc unique et personne ne peut le nier puisque la blockchain est accessible à tous. Les Warriors veulent ainsi vendre des moments historiques de leur franchise à des fans qui devront obligatoirement passer par cette blockchain et payer en cryptomonnaie, l’Ethereum plus précisément. Les plus grands – et riches – fans vont ainsi pouvoir s’acheter des souvenirs. Le directeur des revenus des Warriors, Brandon Schneider, s’est exprimé sur le lancement de ces NFT via un communiqué officiel relayé par la NBA :

« Nous considérons les NFT et la numérisation de notre activité comme un pilier pour engager nos fans dans le monde entier. En tant qu’organisation, nous évaluons constamment les moyens d’être créatifs et d’innover, et le lancement de cette collection spéciale NFT est la dernière évolution pour nous dans cet espace. De plus, il est important pour nous que les recettes de cette initiative soutiennent la Warriors Community Foundation à un moment critique du parcours de notre communauté pour reconstruire les pratiques éducatives pendant la pandémie. »

Alors ça, pour être créatifs et innovants, les Warriors le sont. C’est tout simplement la première fois qu’une équipe sportive développe ce type d’action pour générer des revenus. Chose importante ici, Golden State ne fait pas ça uniquement pour son propre portefeuille mais également pour aider la Warriors Community Foundation, fondée en 2012 et qui a déjà récolté 22 millions de dollars, réinvestis dans l’éducation au sein de la Baie. Il y a deux catégories de souvenirs disponibles à l’achat, qui font partie des moments les plus marquants pour la franchise californienne. Tout d’abord, les six titres remportés en 225 exemplaires – 1947 (25), 1956 (25), 1975 (25), 2015 (50), 2017 (50) et 2018 (50). Si un acheteur parvient à acquérir un exemplaire de chacun des six titres, alors il se verra acquérir une bague NBA, du même calibre que les joueurs, qui fera office de trophée. Carmelo Anthony est déjà sur le coup, ne vous en faites pas. L’autre catégorie de produit mis à disposition dans cette blockchain concerne des billets commémoratifs des Warriors, qui feront revivre certains des moments les plus emblématiques et mémorables de l’histoire des Dubs. Vous souhaitez posséder un morceau du « We Believe » face aux Mavs de 2007 ? C’est possible. De la première bague en 1947 jusqu’au premier match dans le Chase Center, tout est faisable. Attention tout de même car il s’agit là d’une édition limitée, bien entendu, à dix exemplaires par moment historique. Et vous en avez l’habitude, la carotte et l’âne tout ça tout ça, le plus offrant gagnera la possibilité de participer à l’expérience « Warrior-for-a-Day » (You-hou), qui comprend la possibilité de signer un contrat fictif d’une journée avec l’équipe, des billets pour deux personnes pour un match à domicile des Warriors et plus encore. Autant vous dire que les fans les plus ardus – et aisés – ne vont pas hésiter une seule seconde pour se procurer ce genre de souvenirs, de quoi leur en mettre plein les yeux, et plein les poches des Warriors.

Voilà la dernière création des Warriors, une boutique via la blockchain pour s’offrir des moments historiques de la franchise. En soi, c’est une très belle opération car les NFT ont une clause d’intéressement à la revente. En gros, à chaque fois que l’objet va être revendu, les Warriors vont toucher un pourcentage sur cette revente, de quoi rendre toute cette opération plus que bénéfique.

